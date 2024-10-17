"Люди не чують влади": чому українці масово вивозять дітей із країни, — нардеп

За словами Ніни Южаніної, багато громадян продають своє майно в Україні та їдуть жити за кордон в інші країни. Часто це Польща.

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Перед початком навчального року з України виїхали приблизно 300 тисяч дітей. Про це розповіла член комітету Верховної Ради з питань фінансів, народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Вечір.LIVE.

Ніна Южаніна про виїзд дітей за кордон (дивитися з 20 хвилини)

За її словами, цей факт викликає серйозне занепокоєння влади. Така ситуація говорить про те, що батьки цих дітей не отримують сигналів від влади щодо планів на майбутнє. Наприклад, нічого невідомо про плани на осінньо-зимовий період і про військові можливості нашої держави.

Южаніна заявила, що багато громадян продають своє майно в Україні та їдуть жити за кордон в інші країни. Часто це Польща.

"Це означає, люди не чують від влади, який план дій на найближчу осінь, зиму, і, що з наступом і військовими можливостями. Сьогодні люди живуть тут, а завтра продають квартиру, майно і виїжджають. Найближче — це Польща", — зазначила депутатка.

За її словами, необхідно зупинити міграцію людей з України.

Нагадаємо, народний депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький ще у вересні заявив, що в Україні демографічна катастрофа, сотні тисяч людей відмовляються від громадянства. За його словами, в Україні потрібно створити міністерство демографії. Згідно з даними від Національного банку, за останні пів року з країни виїхало 400 тисяч осіб.

Також зазначимо, ексрадник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україну в межах 1991 року населення вже не здатне обслуговувати технічно. За його словами, у країні залишилося 9 мільйонів працездатного населення і 14 мільйонів тих, хто не працює. Арестович вважає, що така кількість людей може жити в трьох-чотирьох областях.