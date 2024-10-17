"Люди не слышат власти": почему украинцы массово увозят детей из страны, — нардеп
По словам Нины Южаниной, многие граждане продают свое имущество в Украине и уезжают жить за границу в другие страны. Часто это Польша.
Перед началом учебного года из Украины выехали примерно 300 тысяч детей. Об этом рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, народный депутат Нина Южанина в эфире Вечір.LIVE.
По ее словам, этот факт вызывает серьезное беспокойство властей. Такая ситуация говорит о том, что родители этих детей не получают сигналов от властей по поводу планов на будущее. К примеру, ничего неизвестно о планах на осенне-зимний период и о военных возможностях нашего государства.
Южанина заявила, что многие граждане продают свое имущество в Украине и уезжают жить за границу в другие страны. Часто это Польша.
"Это значит, люди не слышат от власти, какой план действий на ближайшую осень, зиму, и, что с наступлением и военными возможностями. Сегодня люди живут здесь, а завтра продают квартиру, имущество и уезжают. Ближайшее — это Польша", — отметила депутат.
По ее словам, необходимо остановить миграцию людей из Украины.
Напомним, народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий еще в сентябре заявил, что в Украине демографическая катастрофа, сотни тысяч людей отказываются от гражданства. По его словам, в Украине нужно создать министерство демографии. Согласно данным от Национального банка, за последние полгода из страны выехало 400 тысяч человек.
Также отметим, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину в пределах 1991 года население уже не способно обслуживать технически. По его словам, в стране осталось 9 миллионов трудоспособного населения и 14 миллионов тех, кто не работает. Арестович считает, что такое количество людей может жить в трех-четырех областях.