"Люди не слышат власти": почему украинцы массово увозят детей из страны, — нардеп

По словам Нины Южаниной, многие граждане продают свое имущество в Украине и уезжают жить за границу в другие страны. Часто это Польша.

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Перед началом учебного года из Украины выехали примерно 300 тысяч детей. Об этом рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, народный депутат Нина Южанина в эфире Вечір.LIVE.

Нина Южанина о выезде детей за границу (смотреть с 20 минуты)

По ее словам, этот факт вызывает серьезное беспокойство властей. Такая ситуация говорит о том, что родители этих детей не получают сигналов от властей по поводу планов на будущее. К примеру, ничего неизвестно о планах на осенне-зимний период и о военных возможностях нашего государства.

Южанина заявила, что многие граждане продают свое имущество в Украине и уезжают жить за границу в другие страны. Часто это Польша.

"Это значит, люди не слышат от власти, какой план действий на ближайшую осень, зиму, и, что с наступлением и военными возможностями. Сегодня люди живут здесь, а завтра продают квартиру, имущество и уезжают. Ближайшее — это Польша", — отметила депутат.

По ее словам, необходимо остановить миграцию людей из Украины.

Напомним, народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий еще в сентябре заявил, что в Украине демографическая катастрофа, сотни тысяч людей отказываются от гражданства. По его словам, в Украине нужно создать министерство демографии. Согласно данным от Национального банка, за последние полгода из страны выехало 400 тысяч человек.

Также отметим, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину в пределах 1991 года население уже не способно обслуживать технически. По его словам, в стране осталось 9 миллионов трудоспособного населения и 14 миллионов тех, кто не работает. Арестович считает, что такое количество людей может жить в трех-четырех областях.