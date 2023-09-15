Репетитор у кишені: новий додаток dymka допоможе легко вивчити українську мову

Програма працює без інтернету й оснащена чат-ботом на основі ШІ, який відповідає на запитання користувачів.

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Український розробник застосунків під Android Олександр Ясинський випустив застосунок dymka для вивчення української мови, який допоможе скласти іспити, зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) та державну незалежну атестацію (ДПА). Про це повідомляє портал DEV.UA.

Додаток dymka, ілюстрації до якого намалювала художниця Єлизавета Кіба, уже доступний для безплатного завантаження в магазині Google Play. Додаток допоможе вчити українську мову за темами, проходити тести, вчити нові слова, щоб покращити свої знання.

Розробник обіцяє, що dymka дасть вам змогу навчатися навіть без підключення до інтернету. Програма дозволить розширити свій словниковий запас, використовуючи інтерактивні картки зі словами. Різноманітні завдання допоможуть поліпшити мовні навички та говорити без граматичних або стилістичних інших помилок.

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Dymka також ідеально підходить для тих, хто бажає перейти з російської мови на українську, але не знає, з чого почати, каже Олександр. За допомогою dymka ви запам'ятаєте нові слова, дізнаєтеся відмінності між російською та українською мовами та почнете розмовляти виключно чистою і грамотною українською мовою. У рамках навчання враховано всі необхідні аспекти вивчення мови, як-от: фонетика, орфографія, структура слова, морфологія, частини мови, словосполучення та багато іншого.

dymka дасть змогу проходити безліч тем з української мови Фото: Скриншот Чат-бот додатка заснований на ШІ Фото: Скриншот

У додатку є чат зі штучним інтелектом. ШІ в образі милого кота відповість на всі запитання, пов'язані з граматикою, пунктуацією, наголосом, правилами та багато іншого. Крім того, додаток допоможе значно заощадити на репетиторі для себе або своїх дітей. Додаток dymka дає доступ до великої кількості уроків, курсів і тематичних словників абсолютно безплатно. Ви зможете розширити кількість уроків і отримати доступ до ще більшої кількості словників, підписавшись на платну версію, ціна якої нижча, ніж вартість одного заняття з репетитором, стверджує автор.

Раніше Фокус розповідав, що в Росії сплагіатили український додаток для захисту від дронів і ракет. Застосунок випустили поки тільки на Android, але влада Бєлгородської області вже закликає його встановлювати.