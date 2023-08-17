У Росії сплагіатили український додаток для захисту від дронів і ракет: експерт оцінив

Застосунок випустили поки що тільки на Android, але влада Бєлгородської області вже закликає його встановлювати.

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У Росії з'явився спеціальний додаток для смартфонів "Радар", зроблений за зразком української програми для телефонів "єППО", за допомогою якого можна повідомити про військові загрози. Про те, що додаток став доступним для росіян, написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі в четвер, 17 серпня.

Спочатку Гладков поскаржився, що його область від самого початку повномасштабної російсько-української війни перебуває нібито під обстрілами ЗСУ. Потім чиновник розповів про те, що росіяни, які чують вибух або бачать коптер у небі, не завжди розуміють, у які служби потрібно повідомляти про інциденти. Тому для них "Народний фронт" (громадський рух, створений за ініціативою Володимира Путіна 2011 року, — ред.) розробив мобільний додаток "Радар".

"Багато пригод, зокрема за участю безпілотних літальних апаратів. Багато надходило запитань завжди, куди потрібно дзвонити, щоб передати ту чи іншу інформацію. Сьогодні "Народний фронт" розробив застосунок для смартфонів, який називається "Радар". Цей застосунок дає змогу передавати оперативну інформацію в силові структури для аналізу та швидкого ухвалення рішення", — написав Гладков.

Як працює російський додаток "Радар"

Для початку роботи потрібно встановити додаток на мобільний телефон, який працює з системою Android 6.0 і вище. Людям рекомендують користуватися сервісом, якщо вони побачили "підозрілі об'єкти": безпілотники, ракети, вибухи, сумнівні групи людей.

"Просто відкрийте застосунок, розташуйте свій телефон у напрямку руху об'єкта і виберіть, що ви побачили. Безпілотники обрані за замовчуванням, якщо ви не можете визначитися, з яким об'єктом Ви зіткнулися, натисніть "не знаю". Далі натисніть кнопку "Повідомити", — йдеться в описі до додатка.

Розробники запевняють, що після цього сигнал буде направлено у відповідальні федеральні служби для перевірки та вжиття заходів. Якщо під час повідомлення мережа пропадає, то система фіксує сигнал і сповіщає користувача про те, що інформація буде передана, щойно телефон з'явиться в мережі. Також застосунок дає змогу додатково надіслати фотографію та опис підозрілого об'єкта.

Однак судячи з опису, застосунок для смартфона не повністю автоматизований: від користувачів вимагають зателефонувати до оперативних служб регіону навіть після того, як вони надіслали своє повідомлення з усіма даними.

У Росії випустили додаток для смартфона, який дуже схожий на український "єППО" Фото: Скриншот У Росії випустили додаток для смартфона, який дуже схожий на український "єППО" Фото: Скриншот

Зазначимо, що навіть інтерфейс "Радара" нагадує розроблений уже в Україні додаток "єППО". Його презентували ще у вересні 2022 року, а розробниками виступила конструкторська група "Технарі". Тепер кожен громадянин України може завантажити "єППО" в Google Play Market на свій смартфон під управлінням операційної системи Android і захистити співвітчизників від російських ракет або безпілотних літальних апаратів.

З цього приводу свою точку зору висловив військовий фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов, більше відомий під псевдонімом "Флеш".

"Стадії прийняття неминучого в РФ на прикладі української розробки "єППО": дізналися, обі*рали, визнали, атакували, сплагіатили. Далі йде стадія, коли все вкрадене в нас масштабується в РФ швидше за нас", — написав він.

Раніше розробники додали "єППО" в застосунок "Дія". Користувачам не потрібно окремо завантажувати застосунок "єППО", щоб допомагати військовим, але він значно прискорить і спростить завдання.