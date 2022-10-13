У Google з'явився додаток "єППО": як він захистить українців від дронів та ракет

Тепер кожен громадянин України здатний допомогти ЗСУ збивати повітряні погрози з боку росіян одним натисканням кнопки.

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Розроблений в Україні додаток "єППО" для Android пройшов верифікацію і тепер доступний в онлайн-магазині Google Play Market. Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України в Telegram повідомив, для чого він потрібний і як користуватися.

Додаток розробила українська конструкторська група "Технарі". Тепер кожен громадянин України може завантажити "єППО" у Google Play Market на свій смартфон під керування операційною системою Android та захистити співвітчизників від російських ракет чи безпілотних літальних апаратів. Версію для iOS (операційна система iPhone) вже тестують та обіцяють випустити за кілька тижнів.

[ + – ] Додаток є ППО в Google Play Market Фото: Facebook

Спочатку доведеться пройти авторизацію через сервіс "Дія" та переконатися у відсутності помилок, натиснувши кнопку "Тест".

"Навіщо потрібна авторизація в Дії? Щоб вороги та різноманітні дурні не заважали зенітникам хибними цілями", — пояснив у Facebook Геннадій Сульдін, один із розробників програми.

Після авторизації користуватись сервісом дуже просто. Виявивши повітряну загрозу, таку як шумний дрон-камікадзе Shahed-136 ("мопед, що літає"), потрібно відкрити додаток, вибрати тип об'єкта (ракета, літак, вертоліт, БПЛА), а потім направити смартфон у напрямку його руху і натиснути червону кнопку. Після цього військовослужбовці з українських сил протиповітряної оборони одержують повідомлення, доповнюють інформацію свіжими даними та можуть відслідковувати ціль на карті, щоб потім оперативно її знищити.

[ + – ] Інтерфейс програми єППО Фото: Facebook

Справа в тому, що росіяни запускають ракети та дрони дуже низько, а через кривизну Землі радари та локатори можуть бачити повітряні цілі лише на невеликій відстані. Як результат, після виявлення цілі у ЗСУ залишається досить мало часу, щоб відреагувати та усунути її. Додаток дозволяє українцям створити "першу у світі мережеву систему ППО" та попереджати про загрози, невидимі для радарів.

"Ми робили єППО постійно консультуючись зі справжніми фахівцями нашої ППО, які зараз, на мій погляд, з досвіду та професії є найкращими у світі. З самого початку розробка була узгоджена з командуванням ОК "Південь" та старшими офіцери Повітряних сил ППК "Південь", — Наголосив Геннадій Сульдін.

Раніше розробники додали "єППО" у додаток "Дія". Користувачам не потрібно окремо завантажувати додаток "єППО", щоб допомагати військовим, але він значно прискорить та спростить завдання.