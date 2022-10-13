В Google появилось приложение "єППО": как оно защитит украинцев от дронов и ракет

Теперь каждый гражданин Украины способен помочь ВСУ сбивать воздушные угрозы со стороны россиян одним нажатием кнопки.

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Разработанное в Украине приложение "єППО" для Android прошло верификацию и теперь доступно в онлайн-магазине Google Play Market. Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram сообщил, для чего оно нужно и как пользоваться.

Приложение разработала украинская конструкторская группа "Технари". Теперь каждый гражданин Украины может скачать "єППО" в Google Play Market на свой смартфон под управление операционной системы Android и защитить соотечественников от российских ракет или беспилотных летательных аппаратов. Версию для iOS (операционная система iPhone) уже тестируют и обещают выпустить через несколько недель.

[ + – ] Приложение єППО в Google Play Market Фото: Facebook

Сначала придется пройти авторизацию через сервис "Дія" и убедиться в отсутствии ошибок, нажав кнопку "Тест".

"Зачем нужна авторизация в Дії? Чтобы враги и разнообразные дураки не мешали зенитчикам ложными целями", — объяснил в Facebook Геннадий Сульдин, один из разработчиков приложения.

После авторизации пользоваться сервисом очень просто. Обнаружив воздушную угрозу, такую как шумный дрон-камикадзе Shahed-136 ("летающий мопед"), нужно открыть приложение, выбрать тип объекта (ракета, самолет, вертолет, БПЛА), а затем направить смартфон в направлении его движения и нажать красную кнопку. После этого военнослужащие из украинских сил противовоздушной обороны получают сообщение, дополняют информацию свежими данными и могут отслеживать цель на карте, чтобы затем оперативно ее уничтожить.

[ + – ] Интерфейс приложения єППО Фото: Facebook

Дело в том, что россияне запускают ракеты и дроны очень низко, а из-за кривизны Земли радары и локаторы могут видеть воздушные цели только на небольшом расстоянии. Как результат, после обнаружения цели у ВСУ остается довольно мало времени, чтобы отреагировать и устранить ее. Приложение позволяет украинцам создать "первую в мире сетевую систему ПВО" и предупреждать об угрозах, невидимых для радаров.

"Мы делали єППО постоянно консультируясь с настоящими специалистами нашей ПВО, которые сейчас, с моей точки зрения, по опыту и профессии являются лучшими в мире. С самого начала разработка была согласована с командованием ОК "Юг" и старшими офицерами Воздушных сил ППК "Юг", — подчеркнул Геннадий Сульдин.

Ранее разработчики добавили "єППО" в приложение "Дія". Пользователям не нужно отдельно скачивать приложение "єППО", чтобы помогать военным, но оно значительно ускорит и упростит задачу.