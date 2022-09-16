"єППО": в "Дії" появится новый сервис, который поможет военным сбивать ракеты РФ

С помощью программы украинцы могут быстро сообщать военным направление полета ракеты — достаточно достать смартфон и нажать одну кнопку.

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Группа волонтеров "Технари" из Одессы разработали приложение "єППО", которое позволит украинским военным быстрее перехватывать российские ракеты. Один из разработчиков, Геннадий Сульдин, рассказал подробности в интервью изданию "Думская".

Система ПВО обнаруживает ракеты и другие воздушные цели с помощью сети локаторов, но чтобы полностью обезопасить небо их нужно в десять раз больше, чем Украина имеет сейчас. Геннадий Сульдин вместе с программистом Андреем Косяком собрали команду, которая нашла решение проблемы и предложила его военным. Сервис получил одобрение специалистов и вскоре должен появиться в приложении "Дія".

По их мнению, локаторы могут заменить глаза и уши обычных украинцев, ведь каждый может услышать и даже сфотографировать низко летящую крылатую ракету. Если десятки или сотни людей быстро передадут информацию об угрозе в штаб ПВО, то зенитчики гораздо быстрее локализуют ее и собьют. Новая программа "єПВО Спостерігач" делает процесс максимально быстрым и автоматизированным.

[ + – ] Интерфейс приложения "єППО Спостерігач" Фото: Думская

"Если над вами пролетела крылатая ракета или любая другая воздушная цель, нужно немедленно запустить приложение, направить смартфон по направлению полета ракеты и нажать кнопку. Все", — отметил Геннадий Сульдин.

Дальше программа самостоятельно проверит достоверность данных и отправит ее подразделениям ПВО. Разработчик подчеркнул, что система должна справляться с DDOS-атаками, выдерживать большой поток сообщений, отсеивать случайные или ложные запросы пользователей. Для этого она первым делом проверяет, совпадает ли геолокация смартфона с расположением базовой станции, то есть, скрывает ли абонент свое местоположение, насколько часто отправляет сообщения и не противоречат ли они информации от других людей.

Далее данные обрабатываются, обобщаются, наносятся на карту и передаются на командный пункт. Зная характеристики цели, военные могут рассчитать траекторию и узнать, где она будет через минуту. Преимущество "єППО" в том, что новые точки появляются в режиме реального времени, их можно сопоставить с показателями, полученными от локаторов.

[ + – ] Тестувание остлеживания вертолетов в приложении "єППО Спостерігач" Фото: Думская

"Под ногами оккупантов должна гореть земля, а по крылатой ракете должно стрелять все, что есть, и по всему маршруту. Если украинцы поставят еПВО на свои телефоны и будут правильно им пользоваться — мы можем это устроить", — подчеркнул Геннадий.

Главное, чтобы ответственных пользователей было как можно больше. Чтобы минимизировать количество ложных сообщений от шутников и злоумышленников, разработчики преложили внедрить идентификацию через приложение "Дія".

На своей странице в Facebook Геннадий Сульдин написал 10 сентября, что программа "єПВО" получило одобрение командиров соединений ПВО военного командования "Юг", командующего ВМСУ вице-адмирала Алексея Неижпапы и командующего ОУВК "Александрия" генерал-майора Ковальчука. В ближайшее время ее будут тестировать в украинских воинских частях и соединениях ПВО. Кроме того, по итогам совещания с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, специалистами министерства и связистами, "єППО" решили интегрировать в приложение государственных услуг "Дія" при условии надежной защиты данных.

Ранее писали о масштабном обновлении мобильного приложения "Дія". Теперь пользователям доступны пять новых услуг: выдача удостоверений на проживание, пенсионного, англоязычных версий загранпаспорта, водительских прав и техпаспорта, оплата штрафов и шеринг автомобилей.