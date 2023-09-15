Репетитор в кармане: новое приложение dymka поможет легко выучить украинский язык

Программа работает без интернета и оснащена чат-ботом на основе ИИ, который отвечает на вопросы пользователей.

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Украинский разработчик приложений под Android Александр Ясинский выпустил приложение dymka для изучения украинского языка, которое поможет сдать экзамены, внешнее независимое оценивание (ВНО) и государственную независимую аттестацию (ГНА). Об этом сообщает портал DEV.UA.

Приложение dymka, иллюстрации к которому нарисовала художница Елизавета Киба, уже доступно для бесплатной загрузки в магазине Google Play. Приложение поможет учить украинский язык по темам, проходить тесты, учить новые слова, чтобы улучшить свои знания.

Разработчик обещает, что dymka позволит вам обучаться даже без подключения к интернету. Программа позволит расширить свой словарный запас, используя интерактивные карточки со словами. Разнообразные задания помогут улучшить языковые навыки и говорить без грамматических или стилистических других ошибок.

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Dymka также идеально подходит для тех, кто желает перейти с русского языка на украинский, но не знает, с чего начать, говорит Александр. С помощью dymka вы запомните новые слова, узнаете различия между русским и украинским языками и начнете говорить на исключительно чистом и грамотном украинском языке. В рамках обучения учтены все необходимые аспекты изучения языка, такие как: фонетика, орфография, структура слова, морфология, части речи, словосочетания и многое другое.

dymka позволит проходить множество тем по украинскому языку Фото: Скриншот Чат-бот приложения основан на ИИ Фото: Скриншот

В приложении есть чат с искусственным интеллектом. ИИ в образе милого кота ответит на все вопросы, связанные с грамматикой, пунктуацией, ударением, правилами и многое другое. Кроме того, приложение поможет значительно сэкономить на репетиторе для себя или своих детей. Приложение dymka дает доступ к большому количеству уроков, курсов и тематическим словарям абсолютно бесплатно. Вы сможете расширить количество уроков и получить доступ к еще большему числу словарей, подписавшись на платную версию, цена которой ниже, чем стоимость одного занятия с репетитором, утверждает автор.

Ранее Фокус рассказывал, что в России сплагиатили украинское приложение для защиты от дронов и ракет. Приложение выпустили пока только на Android, но власти Белгородской области уже призывают его устанавливать.