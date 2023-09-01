"Мрия" для детей, педагогов и родителей: Зеленский презентовал образовательное приложение

По словам президента, новое приложение будет полезно всем: ученикам, родителям и педагогам. Им могут воспользоваться дети, которые учатся онлайн, офлайн, в Украине и за рубежом. Его главная задача — помочь ребенку выбрать направление для развития в будущем.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский на 1 сентября презентовал новое государственное образовательное приложение "Мрия". Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

По словам Зеленского новое приложение поможет миллионам украинцев так же эффективно, как "Дия".

"Украинские ученики и ученицы, родители, учителя – каждый сможет воспользоваться функциями "Мрии". Сегодня сделал первую презентацию проекта. И именно тем, кто будет им пользоваться. Украинские школы и наши ребята, которые учатся сейчас за границей. Наши учителя", — сообщил президент.

Глава государства считает, что благодаря этому приложению у украинцев будет "больше возможностей, больше защиты, больше нормальной образованной жизни".

"Мрия" будет полезна всем ученикам: которые учатся онлайн, офлайн, в Украине и за рубежом. Ее задача помочь ребенку выбрать направление для развития в будущем.

"Приложение будет рекомендовать то, что необходимо конкретному ребенку, основываясь на его образовательном пути, его талантах, на том, что можно очертить как мечту уже сейчас. Неважно, какой возраст. Неважно, какова география. Главное, чтобы ребенку удавалось", – рассказал Владимир Зеленский.

Пилотный проект планируют внедрить в школы до декабря, а потом расширить на детские сады, учителей, родителей.

Какие возможности приложения "Мрия"

В приложении будет:

встроенная библиотека учебных материалов, при том рекомендоваться материалы будут индивидуально для каждого;

раздел "Портфолио", где указаны разные достижения ученика;

возможность отслеживать успехи и развитие ребенка, на основании неких алгоритмов, а не оценок;

расписание различных занятий;

удостоверение ребенка – "Мрия ID";

возможность для родителей убедиться, что ребенок в укрытии, если объявлена тревога;

чат между учителями и родителями;

образовательные материалы и курсы для учителей.

Функционал приложения "Мрия" позволила максимально убрать заполнение бумаг учителями.

"Очень важно, что "Мрия" наконец-то сделает жизнь учителей легче. Убираем максимум бумажек. Всевозможные формы, которые сейчас нужно заполнять. Максимум внимания учителя – тому, чтобы учить, а не тратить время", – отметил президент.

Напомним, 1 сентября во Львове детей начали учить управлять дронами. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что навыки полета и сбора дронов – это один из элементов программы предмета "Защита Украины". В новом учебном году дети будут изучать его в школах.

Ранее, 31 августа сообщалось, каким будет формат обучения с 1 сентября в областях Украины. Большая часть школ в Украине будет возвращаться к очному формату обучения, но в зависимости от ситуации с безопасностью, в областях запустят три формата школьного обучения.