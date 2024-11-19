У 2025 році усі українські школярі мають харчуватися безкоштовно, — Зеленський

З 1 жовтня цього року учні початкових отримують безкоштовне одноразове харчування в школах. На реалізацію цієї ініціативи уряд виділив 2 мільярди гривень.

У 2025 році усі українські школярі мають бути забезпечені безкоштовним харчуванням. Відповідне доручення в Кабінеті міністрів дав президент Володимир Зеленський. Про це голова держави розповів під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 19 листопада.

"Цього року ми запровадили для всіх українських дітей із першого по четвертий клас школи безкоштовне харчування. Я доручив уряду забезпечити в наступному році безкоштовне харчування для всіх українських школярів", — сказав президент.

Також Зеленський наголосив на важливості безпеки в навчальних закладах, передусім у школах по всій країні.

"Поліцейський у школі – обов’язково. Поліцейський у громаді — обов’язково. Люди мають бачити й знати, хто гарантує їм та їхнім дітям безпеку", — зазначив він.

У межах безпекового пункту "Плану стійкості", який був презентований Зеленським у парламенті, на входах у школи та інші освітні заклади, громадські будівлі мають бути встановлені межі металошукачів. Урядовці, обласна влада та місцеве самоврядування повинні представити чіткі строки реалізації цього проєкту заради безпеки українців.

Нагадаємо, 4 жовтня Міносвіти повідомило про запровадження безоплатного харчування для учнів початкових класів на 2024 рік. З бюджету виділили 2 мільярди гривень, які передали місцевим громадам у формі субвенції.

8 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував з 1 січня 2025 року щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати педагогів у розмірі 1000 гривень. З вересня цю виплату планують збільшимо до 2000 грн.