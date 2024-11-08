Наступного року вчителів очікує збільшення виплат: в уряді назвали суму (відео)

За словами Дениса Шмигаля, за рік доплати до зарплати збільшаться двічі: перший раз підвищення слід очікувати з 1 січня, вдруге — з 1 вересня.

З 2025 року вчителі отримуватимуть щомісячні доплати до заробітної плати, причому їх розмір зміниться двічі за рік. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень "на руки". З 1 вересня 2025 року цю виплату збільшимо до 2000 грн "на руки" кожному вчителю", — зазначив він.

Денис Шмигаль зазначив, що рішення є частиною підтримки "тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України".

"Вдячні українським педагогам і вчителям за вашу самовіддану роботу. Завдяки вам, навіть попри війну, сотні тисяч дітей можуть продовжити навчання та отримати якісну освіту", — додав глава українського уряду.

Нагадаємо, на початку листопада народна депутатка Галина Васильченко розповідала, що зарплати в Україні у 2025 році зменшаться на розмір військового збору. Вона додала, що в цілому на них вплинуть інфляція та зміна податків.

Також додамо, що 3 листопада Верховна Рада в першому читанні ухвалила проєкт бюджету на 2025 рік, у якому затверджено новий розмір мінімальної заробітної плати — 8 000 гривень. До неї будуть прив'язані деякі соціальні виплати й податки.