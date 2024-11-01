Збіднішають через військовий збір: у Раді пояснили, якими будуть зарплати українців (відео)

Національний банк та Міністерство фінансів навмисно закладають у Державний бюджет вищу інфляцію, пояснила нардепка Галина Васильченко. Інфляція та зміна податків вплинуть на зарплати українців.

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Зарплати в Україні у 2025 році зменшаться на розмір військового збору. Разом з тим у проєкт Державного бюджету закладено курс 45 грн/дол., але такий рівень інфляції навряд чи буде. Про деталі роботи Верховної Ради над бюджетом та податками народна депутатка Галина Васильченко розповіла в ефірі телеканалу "Київ 24".

Галина Васильченко нагадала, що у Раді прийняли закон про підвищення податків, у якому, серед іншого, підняли військовий збір з 1,5% до 5%. На її думку, це вплине на розмір реальних зарплат, які будуть отримувати українців. У такому випадку працівники з "білими зарплатами" будуть отримувати менше.

"Зарплати в більшості навпаки знизяться. Це над 3,5% більше доведеться зі своїх заробітних плат платити у державний бюджет. Відповідно, [платитимуть — Ред.] усі наймані працівники, усі державні службовці, які працюють офіційно, отримують офіційні заробітні плати", — підсумувала Васильченко.

При цьому нардепка наголосила, що це станеться лише у випадку, якщо законопроєкт №11416-д, у якому ідеться про цей збір, підпише президент України Володимир Зеленський. Підписати його мали через 15 днів після прийняття 15 жовтня (тобто 30 жовтня).

Політикиня також роз'яснила деталі формування Державного бюджету на 2025 рік і те, чому не варто звертати увагу на курс гривні до долара, закладений в той документ. У проєкті курс вказаний на рівні 45 грн/дол. Нардепка пояснила, що розробники бюджету, Нацбанк та Міністерство фінансів, навмисно закладають більшу інфляцію, ніж може вийти наприкінці року.

"Закладають його трохи з запасом, і минулого року хочу нагадати, аналогічна була ситуація. Тому будемо сподіватися, що все-таки гривня не девальвуватиме суттєво", — сказала вона.

Зарплати Українців — деталі

Зазначимо, 16 жовтня видання "Економічна правда" повідомило, що протягом року зарплати в Україні у середньому зросли майже на 19%. При чому ідеться про кошти, які роботодавці пропонують на сайт вакансій (інфляція за цей період — 6% згідно з даними Держстату). Причина такої ситуації — нестача кадрів, яку відчувають підприємства через російсько-українську війну.

Тим часом народний депутат Михайло Цимбалюк розповів, яку який розмір зарплати військовослужбовцям закладено у Держбюджет 2025 року. Парламентар заявив, що це 22 тис. грн, і нагадав, що джерело цих коштів — виключно податки, які сплачують українці.

28 жовтня нардеп Ярослав Железняк повідомив про одну новацію, яку у закон про бюджет внесли в уряді. Урядовці планували збільшити зарплату низці посадовців, серед них — прокурорам. Пропозицію відхилили, оскільки на її виконання довелось б витратити 3 млрд грн. Крім того, парламентар розповів про інші зміни, які скасували у залі: наприклад, не буде виплат у дорожній фонд.

Нагадуємо, 28 жовтня видання Liga.net розповіло про зарплати, які отримують українські Повноважні Посли: на першому місці — Молдова.