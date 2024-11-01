Обеднеют из-за военного сбора: в Раде объяснили, какими будут зарплаты украинцев (видео)

Национальный банк и Министерство финансов намеренно закладывают в Государственный бюджет более высокую инфляцию, пояснила нардеп Галина Васильченко. Инфляция и изменение налогов повлияют на зарплаты украинцев.

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Зарплаты в Украине в 2025 году уменьшатся на размер военного сбора. Вместе с тем в проект Государственного бюджета заложен курс 45 грн/долл., но такой уровень инфляции вряд ли будет. О деталях работы Верховной Рады над бюджетом и налогами народный депутат Галина Васильченко рассказала в эфире телеканала "Киев 24".

Галина Васильченко напомнила, что в Раде приняли закон о повышении налогов, в котором, среди прочего, подняли военный сбор с 1,5% до 5%. По ее мнению, это повлияет на размер реальных зарплат, которые будут получать украинцы. В таком случае работники с "белыми зарплатами" будут получать меньше.

"Зарплаты в большинстве наоборот снизятся. Это на 3,5% больше придется из своих заработных плат платить в государственный бюджет. Соответственно, [будут платить — Ред.] все наемные работники, все государственные служащие, которые работают официально, получают официальные заработные платы", — подытожила Васильченко.

При этом нардеп подчеркнула, что это произойдет только в случае, если законопроект №11416-д, в котором говорится об этом сборе, подпишет президент Украины Владимир Зеленский. Подписать его должны были через 15 дней после принятия 15 октября (то есть 30 октября).

Политик также разъяснила детали формирования Государственного бюджета на 2025 год и на то, почему не стоит обращать внимание на курс гривны к доллару, заложенный в тот документ. В проекте курс указан на уровне 45 грн/долл. Нардеп объяснила, что разработчики бюджета, Нацбанк и Министерство финансов, намеренно закладывают большую инфляцию, чем может получиться в конце года.

"Закладывают его немного с запасом, и в прошлом году хочу напомнить, аналогичная была ситуация. Поэтому будем надеяться, что все-таки гривна не будет девальвировать существенно", — сказала она.

Зарплаты Украинцев — детали

Отметим, 16 октября издание "Экономическая правда" сообщило, что в течение года зарплаты в Украине в среднем выросли почти на 19%. Причем речь идет о средствах, которые работодатели предлагают на сайт вакансий (инфляция за этот период — 6% согласно данным Госстата). Причина такой ситуации — нехватка кадров, которую испытывают предприятия из-за российско-украинской войны.

Тем временем народный депутат Михаил Цимбалюк рассказал, какой размер зарплаты военнослужащим заложен в Госбюджет 2025 года. Парламентарий заявил, что это 22 тыс. грн, и напомнил, что источник этих средств — исключительно налоги, которые платят украинцы.

28 октября нардеп Ярослав Железняк сообщил об одной новации, которую в закон о бюджете внесли в правительстве. Чиновники планировали увеличить зарплату ряду должностных лиц, среди них — прокурорам. Предложение отклонили, поскольку на его выполнение пришлось бы потратить 3 млрд грн. Кроме того, парламентарий рассказал о других изменениях, которые отменили в зале: например, не будет выплат в дорожный фонд.

Напоминаем, 28 октября издание Liga.net рассказало о зарплатах, которые получают украинские Полномочные Послы: на первом месте — Молдова.