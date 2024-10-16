Зарплаты в Украине начали расти быстрее: как с этим связано бронирование

Работодателям приходится повышать зарплаты из-за нехватки кадров, которая усиливает конкуренцию за работников.

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В начале октября 2024 года средняя зарплата в Украине достигла 21,5 тыс. грн, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Государственная служба статистики подтверждает эти данные: во втором квартале 2024 года рост составил 22,1%, а средняя зарплата превысила отметку в 20 тыс.Об этом говорится в материале издания "Экономическая правда", основанном на данных work.ua.

Главной причиной такого роста стала нехватка кадров, которая усиливает конкуренцию среди работодателей за сотрудников. Согласно последнему макроэкономическому и монетарному обзору Нацбанка, предприятия смогли заполнить лишь 71% штатных должностей.

Для ответа на этот вопрос журналисты провели анализ изменений в уровнях доходов сотрудников примерно 600 различных профессий. Также была проведена классификация профессий по категориям "рабочие" и "белые воротнички", с учетом гендерного фактора и требований к профессиональному образованию.

За исключением регионального фактора, который с начала войны оказывает наибольшее влияние на динамику зарплат в зависимости от близости к линии фронта (например, во Львове, Ужгороде и Киеве наблюдался рост на 22% в год, тогда как в Харькове и Херсоне этот показатель составил 12-15%), можно выделить еще несколько значимых выводов.

"Согласно статистической модели, базовый рост зарплат в гендерно-нейтральных и рабочих профессиях в среднем в Украине составил около 14%. Такие факторы, как мобильность работника или гендерное деление, хоть и прибавили несколько процентов, в конце концов не оказались статистически значимыми", — говорится в истонике.

Это значит, что динамика зарплат в профессиях, где преобладают мужчины, аналогична изменениям в сферах, где работают женщины или в гендерно нейтральных отраслях.

Значимой оказалась переменная, отражающая требование специального или высшего образования для профессии: зарплаты в этих сферах увеличились на несколько процентов выше базового уровня. В то же время вакансии для рабочих специальностей в среднем обеспечивают прирост зарплаты на 8% по сравнению с "белыми воротничками".

Эти данные подтверждают то, о чем работодатели говорят весь последний год: компании нуждаются в квалифицированных специалистах. Как подчеркнули журналисты, электротехники и слесари остаются одними из самых востребованных профессий, причем спрос на них в некоторых случаях превышает предложение в десять раз. Это уже начинает отражаться на уровне их зарплат.

На некоторых ключевых должностях среди офисных сотрудников, особенно в сфере IT, наблюдается обратная тенденция. Специалисты по C++, Android-разработке и Python-программисты столкнулись с сокращением зарплат на 25–30% в год. Как поясняют в work.ua, это связано с кризисом на рынке IT-профессий. В то время как в целом на рынке труда ощущается нехватка кадров и избыток вакансий, в IT-направлении, наоборот, наблюдается перенасыщение кандидатами при дефиците предложений работы.

Необходимо учитывать, что work.ua ориентирован на менее опытных IT-специалистов, и в этом сегменте падение зарплат заметнее. Согласно данным специализированных источников, таких как DOU, в то время как долларовые зарплаты для специалистов среднего и высокого уровня остаются стабильными, у "джунов" они значительно снизились.

Еще одним фактором, влияющим на вознаграждение в бюджетном секторе, может быть система бронирования. Зарплата по предприятию – один из ключевых индикаторов для достижения трех из семи критериев, необходимых для бронирования сотрудников

Обычно статус критического присваивается местными властями при соблюдении нескольких условий: отсутствие долгов, а также средняя зарплата, которая должна быть не ниже средней по региону. Последний раз официальный расчет этого показателя проводил Госстат в четвертом квартале 2021 года.

Напомним, согласно законопроекту 11416-д, военный сбор с зарплаты в размере 30 тыс. грн вырастет с 450 грн до 1 500 грн.

27 сентября глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине возможен второй этап повышения НДС.