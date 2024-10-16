Зарплати в Україні почали зростати швидше: як із цим пов'язане бронювання

Роботодавцям доводиться підвищувати зарплати через брак кадрів, який посилює конкуренцію за працівників.

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На початку жовтня 2024 року середня зарплата в Україні сягнула 21,5 тис. грн, що на 19% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Державна служба статистики підтверджує ці дані: у другому кварталі 2024 року зростання становило 22,1%, а середня зарплата перевищила позначку в 20 тис. грн. Про це йдеться в матеріалі видання "Економічна правда", заснованому на даних work.ua.

Головною причиною такого зростання стала нестача кадрів, яка посилює конкуренцію серед роботодавців за співробітників. Згідно з останнім макроекономічним і монетарним оглядом Нацбанку, підприємства змогли заповнити лише 71% штатних посад.

Для відповіді на це питання журналісти провели аналіз змін у рівнях доходів співробітників приблизно 600 різних професій. Також було проведено класифікацію професій за категоріями "робітники" і "білі комірці", з урахуванням гендерного фактора і вимог до професійної освіти.

За винятком регіонального чинника, який від початку війни має найбільший вплив на динаміку зарплат залежно від близькості до лінії фронту (наприклад, у Львові, Ужгороді та Києві спостерігалося зростання на 22% на рік, тоді як у Харкові та Херсоні цей показник становив 12-15%), можна виокремити ще кілька значущих висновків.

"Згідно зі статистичною моделлю, базове зростання зарплат у гендерно-нейтральних і робітничих професіях у середньому в Україні становило близько 14%. Такі фактори, як мобільність працівника або гендерний розподіл, хоч і додали кілька відсотків, зрештою не виявилися статистично значущими", — йдеться в джерелі.

Це означає, що динаміка зарплат у професіях, де переважають чоловіки, аналогічна змінам у сферах, де працюють жінки або в гендерно нейтральних галузях.

Значущою виявилася змінна, що відображає вимогу спеціальної або вищої освіти для професії: зарплати в цих сферах збільшилися на кілька відсотків вище базового рівня. Водночас вакансії для робітничих спеціальностей у середньому забезпечують приріст зарплати на 8% порівняно з "білими комірцями".

Ці дані підтверджують те, про що роботодавці говорять увесь останній рік: компанії потребують кваліфікованих фахівців. Як підкреслили журналісти, електротехніки та слюсарі залишаються одними з найбільш запитуваних професій, причому попит на них у деяких випадках перевищує пропозицію вдесятеро. Це вже починає позначатися на рівні їхніх зарплат.

На деяких ключових посадах серед офісних співробітників, особливо у сфері IT, спостерігається зворотна тенденція. Фахівці з C++, Android-розробки та Python-програмісти зіткнулися зі скороченням зарплат на 25-30% на рік. Як пояснюють у work.ua, це пов'язано з кризою на ринку IT-професій. Тоді як загалом на ринку праці відчувається брак кадрів і надлишок вакансій, в IT-напрямку, навпаки, спостерігається перенасичення кандидатами за дефіциту пропозицій роботи.

Необхідно враховувати, що work.ua орієнтований на менш досвідчених IT-фахівців, і в цьому сегменті падіння зарплат помітніше. Згідно з даними спеціалізованих джерел, таких як DOU, тоді як доларові зарплати для фахівців середнього і високого рівня залишаються стабільними, у "джунів" вони значно знизилися.

Ще одним фактором, що впливає на винагороду в бюджетному секторі, може бути система бронювання. Зарплата по підприємству — один із ключових індикаторів для досягнення трьох із семи критеріїв, необхідних для бронювання співробітників

Зазвичай статус критичного присвоюється місцевою владою за дотримання кількох умов: відсутність боргів, а також середня зарплата, що має бути не нижчою за середню по регіону. Востаннє офіційний розрахунок цього показника проводив Держстат у четвертому кварталі 2021 року.

Нагадаємо, згідно із законопроектом 11416-д, військовий збір із зарплати в розмірі 30 тис. грн зросте з 450 грн до 1 500 грн.

27 вересня голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні можливий другий етап підвищення ПДВ.