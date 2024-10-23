Посол в Молдове на первом месте, Залужный — на шестом: рейтинг зарплат дипломатов (инфографика)

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный получает зарплату почти в 60 тыс. грн, сообщили в МИД. Вдвое больше выплачивали ныне уволенному послу в Молдове Марку Шевченко.

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Глава посольства Украины в Молдове Марк Шевченко получал самую высокую официальную зарплату среди украинских послов — почти 103 тыс. грн. Другим дипломатам, которые возглавляют зарубежные представительства, выплачивают вдвое меньшие средства. Средняя зарплата послов — в 2,5 раза больше, чем средняя зарплата украинца. О деталях выплат дипломатам написали на портале Liga.net.

Журналисты сообщили, что получили ответ от Министерства иностранных дел (МИД) о зарплатах чрезвычайных и полномочных послов Украины, а также о расходах на содержание дипломатов за рубежом. На основе этих данных на Liga.net создали рейтинг 10 послов, которые получают самые большие зарплаты. Диапазон зарплат в рейтинге меняется от почти 103 тыс. грн до почти 60 тыс. грн: это в пять и три раза больше средней зарплаты в Украине (20 тыс. грн). На первом месте — глава посольства в Молдове. Посол в Великобритании Валерий Залужный получает вдвое меньше, чем глава рейтинга.

Послы Украины и зарплата — детали

Рейтинг послов Украины по зарплатам (в 2024 году после вычета налогов):

Посол в Молдове Марко Шевченко получает 102 795 грн (получал до марта 2024-го, потом послом стал экссекретарь РНБО Алексей Данилов, о нем данных нет); Посол в Чили Юрий Юдин — 63 694 грн; Посол в Австрии Василий Химинец — 63 550 грн; Посол в Германии Алексей Макеев — 63 470 грн; Посол в Польше и Чехии Василий Зварич — 63 470 грн; Посол в Великобритании Валерий Залужный — 59 947 грн; Посол в Египте Николай Нагорный — 59 261 грн; Посол во Франции Вадим Омельченко — 57 714 грн; Посол в Японии Сергей Корсунский — 57 714 грн; Посол в Турции Василий Боднар — 57 714 грн.

Согласно данным рейтинга, средняя зарплата посла составляет 56 412 грн.

Послы Украины — рейтинг зарплат от Liga.net Фото: LIGA.net

В статье также добавили некоторые подробности относительно начисления зарплат. В частности, посол в Молдове уволен с должности весной 2024 года, но продолжал получать зарплату и летом. При этом выплаты были даже больше, чем на должности — 186 349 тыс. грн. В МИД объяснили, почему так произошло: чиновник получил "плюс" 10 525 грн как доплату за секретность и 220 964 грн — отпускные (за 121 день).

Между тем журналисты напомнили, что расходы государства на дипломатов состоят не только из зарплаты. В частности, дополнительно выделяют средства за дипломатический ранг, на аренду жилья, на переезд, на медицинскую помощь и обучение детей и т. д. — полный перечень есть в соответствующем законе Украины. Министерство назвало усредненный объем расходов на одного дипломата — 4,56 млн грн в 2024 году.

Отметим, Украина имеет дипломатические отношения со 173 странами мира, но на Liga опубликовали данные о зарплатах 6%. В частности, не ясно, какие средства выплачивают, например, экс-генпрокурору Ирине Венедиктовой, которая стала послом в Швейцарии. Также не известна зарплата Олеси Илащук — сексолога, которая возглавила дипломатию в Болгарии. Весной 2024 года тогдашний глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина имеет вакансии полномочных послов: украинцам предложили подаваться на должности, например, в Анголу, Конго, Эфиопию, Мозамбик, Руанду, Судан и тому подобное.

Напоминаем, 22 октября подал в отставку генеральный прокурор Андрей Костин: Фокус собрал информацию, кто его может заменить.