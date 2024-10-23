Посол у Молдові на першому місці, Залужний — на шостому: рейтинг зарплат дипломатів (інфографіка)

Надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Валерій Залужний отримує зарплату майже у 60 тис. грн, повідомили у МЗС. Удвічі більше виплачували нині звільненому послу у Молдові Маркові Шевченку.

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Очільник посольства України у Молдові Марко Шевченко отримував найвищу офіційну зарплату серед українських послів — майже 103 тис. грн. Іншим дипломатам, які очолюють закордонні представництва, виплачують удвічі менші кошти. Середня зарплата послів — у 2,5 раза більша, ніж середня зарплата українця. Про деталі виплат дипломатам написали на порталі Liga.net.

Журналісти повідомили, що отримали відповідь від Міністерства закордонних справ (МЗС) про зарплати надзвичайних та повноважних послів України, а також про витрати на утримання дипломатів за кордоном. На основі цих даних на Liga.net створили рейтинг 10 послів, які отримують найбільші зарплати. Діапазон зарплат у рейтингу змінюється від майже 103 тис. грн до майже 60 тис. грн: це у п'ять і три рази більше за середню зарплату в Україні (20 тис. грн). На першому місці — глава посольства у Молдові. Посол у Великій Британії Валерій Залужний отримує удвічі менше, ніж очільник рейтингу.

Посли України і зарплата — деталі

Рейтинг послів України за зарплатами (у 2024 році після відрахування податків):

Посол у Молдові Марко Шевченко отримує 102 795 грн (отримував до березня 2024 року, потім послом став екссекретар РНБО Олексій Данилов, про нього даних немає); Посол у Чилі Юрій Юдін — 63 694 грн; Посол у Австрії Василь Химинець — 63 550 грн; Посол у Німеччині Олексій Макеєв — 63 470 грн; Посол у Польщі та Чехії Василь Зварич — 63 470 грн; Посол у Великій Британії Валерій Залужний — 59 947 грн; Посол у Єгипті Микола Нагорний — 59 261 грн; Посол у Франці Вадим Омельченко — 57 714 грн; Посол у Японії Сергій Корсунський — 57 714 грн; Посол у Туреччині Василь Боднар — 57 714 грн.

Згідно з даними рейтингу, середня зарплата посла становить 56 412 грн.

Посли України - рейтинг зарплат від Liga.net Фото: LIGA.net

У статі також додали деякі подробиці щодо нарахування зарплат. Зокрема, посол у Молдові звільнений із посади навесні 2024 року, але продовжував отримувати зарплату і влітку. Водночас виплати були навіть більшими, ніж на посаді — 186 349 тис. грн. У МЗС пояснили, чому так сталось: посадовець отримав "плюс" 10 525 грн як доплату за секретність і 220 964 грн — відпускні (за 121 день).

Тим часом журналісти нагадали, що витрати держави на дипломатів складаються не лише із зарплати. Зокрема, додатково виділяють кошти за дипломатичний ранг, на оренду житла, на переїзд, на медичну допомогу та навчання дітей тощо — повний перелік є у відповідному законі України. Міністерство назвало усереднений обсяг витрат на одного дипломата — 4,56 млн грн у 2024 році.

Зазначимо, Україна має дипломатичні відносини зі 173 країнами світу, але на Liga опублікували дані про зарплати 6%. Зокрема, невідомо, які кошти виплачують, наприклад, ексгенпрокурорці Ірині Венедіктовій, яка стала послом у Швейцарії. Також невідома зарплата Олесі Ілащук — сексологині, яка очолила дипломатію у Болгарії. Весною 2024 року тодішній голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна має вакансії повноважних послів: українцям запропонували подаватися на посади, наприклад, в Анголу, Конго, Ефіопію, Мозамбік, Руанду, Судан тощо.

Нагадуємо, 22 жовтня подав у відставку генеральний прокурор Андрій Костін: Фокус зібрав інформацію, хто його може замінити.