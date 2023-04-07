Посла України в Болгарії звинуватили у виступі в "халаті": виявилося, дизайнерська сукня (фото)

Записуючи офіційне звернення, Олеся Ілащук з'явилася перед камерою в одязі, що нагадує шовковий халат. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що на дипломаті була сукня від львівського дизайнера Юлії Магдич, яка коштує 79,6 тис. грн.

Related video

Посол України в Болгарії Олеся Ілащук обурила українців тим, що записала офіційне звернення в одязі, схожому на домашній халат. Про це повідомив редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко на своїй сторінці у Фейсбуці.

Журналіст звернув увагу на те, що на українському дипломаті під час запису офіційного відео одяг, що нагадує халат.

"Офіційне звернення посла в халатікє, зізнаюся, перевершує найсміливіші очікування. Навіть за умови коли посол – це не посол, а так, мімо проходила", — написав він.

Фото: Скріншот

Проте не всі користувачі соцмереж підтримали Сидоренка та його думку. Люди зробили припущення, що одяг Олесі Ілащук може бути дизайнерською сукнею, виконаною у незвичному стилі.

Посол України в Болгарії Олеся Ілащук записала офіційне звернення у незвичайному вбранні та зіткнулася з критикою українців Фото: Скріншот

Також зауважимо, що відео, яке опублікували на сторінці Посольства України у Болгарії, вже не існує. Його видалили. Зараз на цьому місці відео з Олесею Ілащук, яка записує звернення вже в синьому піджаку, накинутому на той самий одяг, який обурив українців.

Станом на сьогодні Міністерство закордонних справ України та Посольство України в Болгарії ніяк не прокоментували ситуацію з Олесею Ілащук.

Унікальне поєднання традицій: яке плаття одягла Олеся Ілащук

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що незвичайна сукня Олесі Ілащук, за яку дипломата розкритикував журналіст та користувачі соцмережі, — дизайнерська річ. Її творець — львівський дизайнер Юлія Магдич.

Модель, схожа на сукню Олесі Ілащук, коштує у дизайнера 79,6 тисячі гривень.

В онлайн-магазині дизайнера, сукню презентують як унікальне злиття традицій та сучасності. Модель декорована вишивкою, на яку дизайнера надихнули автентичні мотиви на одязі українців. Сукня виконана зі 100% батисту.

Також в опис до сукні зазначено, що це ексклюзив, який виконується для кожної клієнтки індивідуально. Робота над такою моделлю займає 72 години.

Сукня з колекції львівського дизайнера Юлії Мадич схожа на вбрання Олесі Ілащук

Раніше ми інформували, що 26 грудня в МЗС відреагували на призначення посла України в Болгарії. Новопризначений дипломат Олеся Ілащук репрезентувала себе як спеціаліста з ювелірних прикрас та грошового магнетизму. Призначення на вищі диппосади людей без досвіду — це звичайна міжнародна практика, запевнили у міністерстві.

Нагадаємо, 23 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський призначив послом України в Болгарії Олесю Ілащук. Новопризначений дипломат одразу взяла участь у спільній нараді українських послів. До цього жінка презентувала себе як "фахівця з сексології та дорогоцінних прикрас".