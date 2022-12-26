Послом України в Болгарії призначили сексолога без досвіду роботи у дипломатичній сфері, — ЗМІ.

Олеся Ілащук вже взяла участь у спільній нараді українських послів. До цього жінка презентувала себе як "фахівця з сексології та дорогоцінних прикрас".

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Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 23 грудня, призначив нового посла України у Болгарії. Цю посаду обійняла Олеся Ілащук. Відповідний указ опубліковано на офіційному порталі глави держави.

"Призначити Ілащук Олесю Костянтинівну Надзвичайним та Повноважним Послом України в Республіці Болгарія", — йдеться у документі.

Проте, як пише "Європейська правда", Ілащук не має досвіду роботи на дипломатичній службі або на державних посадах. Інформацію про те, що новий посол раніше ніяк не був пов'язаний із дипломатичною роботою, журналістам видання підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.

Проте Олеся Ілащук вже взяла участь у спільній нараді послів України, що відбулася з 22 по 25 грудня у Києві та Миколаєві.

Офіційну біографію нового посла України в Болгарії поки не опубліковано. На сайті диппредставництва послом України в Болгарії досі вказано Віталія Москаленка.

Проте, журналісти знайшли у соцмережах Олесі Ілащук [нині профіль закрито] цікаві подробиці.

Ілащук закінчила історичний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Також вона – клінічний психолог, системно-сімейний терапевт та гештальт-терапевт.

Сама Олеся Ілащук раніше називала себе "фахівцем із сексології та ювелірних прикрас". У її соцмережах зазначено, що вона стала випускницею антверпенської Вищої ради з діамантів.

На сайті "Бук Інфо" з посиланням на дані You-Control також уточнюється, що з 2010 по 2015 роки Ілащук керувала ювелірною компанією "Джемма".

Як пишуть журналісти, політичні призначення на посаду посла людей не з Міністерства закордонних справ не є чимось надзвичайним. Однак призначення без публічно відомого досвіду у міжнародній сфері справді можна вважати поодинокими випадками.

Нагадаємо, 23 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкриє посольства у десяти країнах Африки. Держава перезавантажує відносини з країнами континенту та вже розробила концепцію торгового дому "Україна-Африка".

У жовтні глава держави звільнив посла України в Казахстані Петра Врублевського, який сказав, що треба вбивати більше росіян.