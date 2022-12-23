Нові посольства і торговий дім: Зеленський оголосив перезавантаження відносин з Африкою

За словами президента, ріст і стабільність у сучасному світі неможливі без Африки, тому Україна сконцентрується на відносинах із країнами континенту.

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Україна відкриє посольства у десяти країнах Африки. Держава перезавантажує відносини з країнами континенту та вже розробила концепцію торгового дому "Україна-Африка". Про це під час виступу на конференції послів України заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми вже перезавантажуємо відносини з десятками країн Африки. Наступного року ми маємо це посилити. Вже визначено десять держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці. Також ми розробили концепцію Торгового дому "Україна-Африка"", — сказав глава держави.

За словами Зеленського, надалі планується відкрити представництва торгового дому в столицях найперспективніших країн африканського континенту. Президент також розпорядився домогтися представлення України в тридцяти країнах Африки на додаток до наявних представництв на території десяти держав і торговими будинками.

Зеленський додав, що ріст і стабільність у сучасному світі неможливі без Африки й інших регіонів "глобального півдня".

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що Королівство Марокко, розташоване в Північній частині Африки під впливом США, може приєднатися до постачання зброї в Україну для протистояння агресії з боку Російської Федерації.

Тим часом, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно розповів, як Київ за допомогою дипломатії домігся того, щоб США поставили зенітно-ракетні комплекси Patriot.