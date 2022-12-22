"Це був довгий шлях": Кулеба розповів, як Україна намагалася отримати ЗРК Patriot

За словами глави МЗС України, ЗРК Patriot у руках ЗСУ зможуть позбавити Росію інструментів залякування та терору.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Україна досить довго намагалася отримати американську систему ППО Patriot. Рішення президента США Джо Байдена допоможе вивести захист українського піднебіння на новий рівень. Про це глава МЗС написав у себе у Facebook.

За його словами, вперше прохання до США поставити ці ЗРК прозвучало ще 2021 року від голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Пам'ятаю, як тоді скептично поставилися до цього заклику, але ми вірили та працювали на всіх рівнях. Пам'ятаю, як у листопаді-грудні 2021 року порушував це питання на переговорах", — написав Кулеба.

Також міністр заявив, що коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, і міністр оборони Рєзніков, і Єрмак, і президент Зеленський знову просили у Сполучених Штатів Patriot. Розмова знову актуалізувалась у листопаді 2022 року. Так, Кулеба сказав про це під час міністерської зустрічі НАТО.

"І ось уже фінальний акорд, грудень, телефонна розмова лідерів України та США і слова Байдена, на які ми так довго чекали та для яких так багато зробили. Безсумнівно, саме близькі, довірливі стосунки президентів відіграли ключову роль", — написав Кулеба.

За словами дипломата, ЗРК Patriot допоможуть урятувати життя українців та інфраструктуру. Щобільше, це стратегічна поразка Російської Федерації, яка втратить важелі залякування та терору.

"Історія "Патріотів" — це ще один приклад того, що неможливо стає можливим, якщо цим займається Україна", — написав Кулеба.

Нагадаємо, що існує три покоління комплексу Patriot – PAC 1, PAC 2 та PAC 3. Які саме отримає українська армія не називається. З усіх трьох поколінь тільки PAC-3 та PAC-2 здатні збивати балістичні ракети. PAC-1 — це перша модифікація, яка з'явилася в 1980-х роках приблизно в той же час, що і радянські С-300.

Раніше Фокус повідомляв, що журналіст Роман Бочкала опублікував карту покриття західним ППО на території України. Передбачається, що Польща розташує батарею Patriot поблизу українського кордону, що посилить оборону західних регіонів України.

Також нагадаємо, що у Білому домі заявили, що США передадуть Україні військову допомогу на $2 млрд. Зброю для ЗСУ візьмуть із запасів Пентагону. Навчання використання передових зенітно-ракетних систем може тривати кілька тижнів на полігоні Графенвер у Німеччині.