Включно з системою Patriot: США передадуть Україні військову допомогу на $2 млрд, – Білий дім (фото)

Зброю для ЗСУ візьмуть із запасів Пентагону. Навчання використання передових зенітно-ракетних систем може тривати кілька тижнів на полігоні Графенвер у Німеччині.

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Президент США Джо Байден 21 грудня оголосить про передачу Україні військової допомоги на 2 мільярди доларів, до якої увійде ракетний комплекс Patriot. Про це повідомили у Білому домі напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

За словами чиновників, ЗРК Patriot стане "важливим активом для захисту українців від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру".

Українських військових навчать управлінню ракетною батареєю Patriot у третій країні, це триватиме деякий час. Надалі ЗСУ зможуть налагодити процес навчання на місці, зауважили у Білому домі.

Військове командування США приділяє пріоритетну увагу іншим засобам протиповітряної оборони — системам NASAMS, HAWK, Stinger та обладнання для боротьби з БПЛА, зазначив високопосадовець адміністрації.

"Ми йтимемо вперед і рішуче підтримуватимемо Україну на військовому, економічному, енергетичному та гуманітарному фронтах. Ми не прагнемо вступати в пряму війну з Росією", — зазначили представники влади.

Військову допомогу для України візьмуть із запасів Пентагону

Агентство Associated Press з посиланням на кількох співрозмовників із Білого дому пише, що зброю для України візьмуть із запасів Пентагону. Гроші підуть на озброєння, боєприпаси, навчання та іншу допомогу ЗСУ за програмою фінансування сприяння безпеці України.

Patriot стане найпередовішою зенітно-ракетною системою, яку Захід надасть Україні для відбиття повітряних атак армії РФ, наголошує агентство.

[ + – ] Patriot буде найпередовішою ЗРС, яку Захід надасть Україні Фото: Flickr

"Час оголошення військової допомоги, коли Зеленський здійснює першу поїздку з України із початку війни, надсилає сильний сигнал від США щодо продовження підтримки в Україну, поки війна затягується", — зазначили джерела.

Поки що невідомо, коли комплекс Patriot прибуде до України. Навчання використання цих систем може тривати кілька тижнів на полігоні Графенвер у Німеччині.

Нагадаємо, що до пакету нової військової допомоги від США також увійдуть комплекти JDAM, щоб кріпити до некерованих бомб систему точного наведення. ЗСУ завдяки JDAM зможуть атакувати нерухомі оборонні рубежі російських військових.

У Кремлі обіцяли знищити системи ПРО Patriot. На думку прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, ці комплекси "стануть законною метою" загарбників.