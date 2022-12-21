Включая системы Patriot: США передадут Украине военную помощь на $2 млрд, – Белый дом (фото)

Оружие для ВСУ возьмут из запасов Пентагона. Обучение использованию передовых зенитно-ракетных систем может продлиться несколько недель на полигоне Графенвер в Германии.

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Президент США Джо Байден 21 декабря объявит о передаче Украине военной помощи на 2 миллиарда долларов, в которую войдет ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщили в Белом доме в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

По словам чиновников, ЗРК Patriot станут "важным активом для защиты украинцев от варварских атак России на критически важную инфраструктуру".

Украинских военных обучат управлению ракетной батареей Patriot в третьей стране, это займет некоторое время. В дальнейшем ВСУ смогут наладить процесс обучения на месте, заметили в Белом доме.

Военное командование США уделяет приоритетное внимание другим средствам противовоздушной обороны — системам NASAMS, HAWK, Stinger и оборудованию для борьбы с БПЛА, заметил высокопоставленный чиновник администрации.

"Мы будем идти вперед и решительно поддерживать Украину на военном, экономическом, энергетическом и гуманитарном фронтах. Мы не стремимся вступать в прямую войну с Россией", — отметили представители власти.

Военную помощь для Украины возьмут из запасов Пентагона

Агентство Associated Press со ссылкой на нескольких собеседников из Белого дома пишет, что оружие для Украины возьмут из запасов Пентагона. Деньги пойдут на вооружение, боеприпасы, обучение и другую помощь ВСУ по программе финансирования содействия безопасности Украины.

Patriot станет самой передовой зенитно-ракетной системой, которую Запад предоставит Украине для отражения воздушных атак армии РФ, подчеркивает агентство.

[ + – ] Patriot будет самой передовой ЗРС, которую Запад предоставит Украине Фото: Flickr

"Время объявления военной помощи, когда Зеленский совершает первую поездку из Украины с начала войны, посылает сильный сигнал от США по продолжению поддержки Украину, пока война затягивается", — заметили источники.

Пока неизвестно, когда комплекс Patriot прибудет в Украину. Обучение использованию данных систем может продлиться несколько недель на полигоне Графенвер в Германии.

Напомним, что в пакет новой военной помощи от США также войдут комплекты JDAM, чтобы крепить к неуправляемым бомбам систему точного наведения. ВСУ благодаря JDAM смогут атаковать неподвижные оборонительные рубежи российских военных.

В Кремле обещали уничтожить системы ПРО Patriot. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, данные комплексы "станут законной целью" захватчиков.