У Путина пригрозили уничтожить системы ПВО Patriot, если США их отправят в Украину

Зенитные ракетные комплексы, по словам спикера Кремля Пескова, станут "законной целью" для ВС РФ.

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Россия будет уничтожать передовые системы противоракетной обороны Patriot, которые США могут поставить Украине. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В частности, журналисты попросили его прокомментировать информацию СМИ о том, что США и Украина находятся на финальной стадии разработки стратегии по отправке систем ПРО Patriot в Киев.

По словам Пескова, информация, которую распространяют иностранные медиа, является "ненадежной вещью". В этом контексте пресс-секретарь Владимира Путина призвал дождаться официального подтверждения об отправке систем ПРО Patriot в Украину.

Вместе с этим, Дмитрий Песков пригрозил, что передовые системы противоракетной обороны станут "законной целью" для ВС РФ и будут уничтожены.

Отметим, что подобные угрозы ранее озвучивал экс-президент России Дмитрий Медведев. Замглавы Совета безопасности РФ утверждал, что российские войска будут уничтожать не только системы Patriot, но и персонал из стран НАТО, который обслуживает передовые комплексы.

"Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооруженных сил. Надеюсь, атлантические импотенты это понимают", — угрожал ранее Медведев в ответ на возможную отправку систем ПРО Patriot в Украину.

Отметим, что 13 декабря в западных СМИ появилась информация о возможной отправке систем противоракетной обороны Patriot в Украину. По данным журналистов CNN, Киев и Вашингтон завершают согласование документов, которые позволят США поставлять ВСУ современное вооружение.

Генерал армии США в отставке Марка Хертлинг, в свою очередь, заявил, что бойцы ВСУ не смогут сразу использовать системы ПРО Patriot.