Системы Patriot для Украины: США практически согласовали решение, — СМИ

По информации журналистов, ссылающихся на собственные источники в правительстве, решение о передаче военной техники украинским военным должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин.

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Белый дом завершает согласование документа, который позволит отправить зенитно-ракетные комплексы Patriot вооруженным силам Украины. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

О поставках могут объявить уже на этой неделе.

Однако для того, чтобы эта инициатива администрации президента США Джо Байдена окончательно воплотилась в жизнь, необходимо чтобы поставки одобрил министр обороны Ллойд Остин.

CNN утверждают, что трое официальных лиц, приближенных к главе оборонного министерства США, сообщили о том, что такое одобрение ожидается со дня на день.

Кроме того, пока неясно, сколько ракетных пусковых установок будет отправлено в Украину.

Что собой представляет система Patriot

Это американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении армии США и армий стран-союзниц. Производится группой американских компаний.

Типичная батарея Patriot включает в себя радар, обнаруживающий и отслеживающий цели, компьютеры, электроэнергетическое оборудование, станцию ​​управления боем и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовые к запуску ракеты.

[ + – ] Американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении армии США и армий стран-союзниц Фото: US Army

Напомним, Польша решила не передавать Украине ЗРК Patriot после переговоров с Германией. Глава польского оборонного ведомства заявил, что комплекс разместят на польской территории, хоть он и мог защитить украинские города.

Фокус также писал о том, что в Воздушных силах Украины определились с основой для построения ПВО. Оно будет состоять из Patriot, IRIS-T и NASAMS.