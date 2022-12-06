Польша решила не передавать Украине ЗРК Patriot после переговоров с Германией

Глава польского оборонного ведомства заявил, что комплекс разместят на польской территории хоть он и мог защитить украинские города

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что принято решение разместить ЗРК Patriot на польской территории, а не передавать его Украине. Об этом он написал в Твиттере.

По словам главы польского оборонного ведомства, он провел переговоры с коллегой из Германии Кристин Ламберт по поводу размещения комплекса ПВО дальнего радиуса Patriot на западе Украины. По итогам принято решение разместить их на территории Польши несмотря на то, что поляки получили бы больше защиты, если бы они были в Украине.

"После разговора я с разочарованием принимаю решение отказаться от планов. Разворачивание Patriot в западных областях Украины усилило бы безопасность поляков и украинцев", — резюмировал Блащак.

Отметим, после падения ракеты на территории Польши в начале ноября, Германия предложила усилить систему ПВО страны. В ответ на это польское правительство предложило передать зенитно-ракетный комплекс Украине. Премьер-министр Польши заявил, что украинские города нуждаются в гораздо большей степени в Patriot. Их передача нашей стране могла бы послужить на защиту обеих стран. Радиус действия комплекса составляет до 150 км.

После этого в Германии заявили, что вопрос обсуждается. Решение должно было приниматься в НАТО. В Альянсе же заявили, что решение должна принимать сама Германия.

Напомним, в Воздушных силах Украины определились с основой для построения ПВО. Оно будет состоять из Patriot, IRIS-T и NASAMS.

Ранее в ВВС заявили, что американские ЗРК Patriot подкрепили бы силы ПВО Украины.