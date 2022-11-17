Падение ракеты в Польше: на место инцидента прибыли украинские эксперты (видео)

Представительство президента Польши сообщает, что вместе с украинцами на место инцидента прибыл и глава государства Анджей Дуда.

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В село Пшеводув (Польша), где на днях падение крылатой ракеты унесло жизни двух людей, прибыли украинские эксперты, чтоб принять участие в независимом расследовании. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем официальном аккаунте в Твиттере.

"Наши эксперты уже в Польше. Ожидаем скорого доступа во взаимодействии с польскими правоохранителями к месту инцидента", — написал Кулеба.

Глава профильного министерства также проинформировал, что обговорил сложившуюся ситуацию со своим польским коллегой Збигневым Рау. Стороны договорились открыто взаимодействовать во время расследования причин трагедии.

Кроме того, вместе с украинскими экспертами на место падение ракеты приехал и президент Польши Анджей Дуда. Он в очередной раз заверил, что инцидент произошел в результате несчастного случая. Информацию об этом опубликовало официальное представительство польского президента.

Напомним, власти Польши обнародовали новые детали трагедии в Пшеводове. В распоряжении польских следователей есть видеозапись, которая позволит восстановить хронологию падения снаряда возле границы с Украиной. Они утверждают, что украинская ракета "промахнулась".

Отметим, что днем ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий также обнародовал детали расследования и не исключил, что Россия могла подстроить падение ракеты в Пшеводове, чтобы поссорить Украину и Польшу. Упавшая ракета, по словам главы правительства Польши, вероятно, была на вооружении ВСУ, однако Кремль может использовать этот инцидент для дальнейшей пропаганды.