Падіння ракети у Польщі: на місце інциденту прибули українські експерти (відео)
Представництво президента Польщі повідомляє, що разом із українцями на місце інциденту прибув і глава держави Анджей Дуда.
До села Пшеводів (Польща), де днями падіння крилатої ракети забрало життя двох людей, прибули українські експерти, щоби взяти участь у незалежному розслідуванні. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму офіційному акаунті у Твіттері.
"Наші експерти вже в Польщі. Очікуємо на швидкий доступ у взаємодії з польськими правоохоронцями до місця інциденту", — написав Кулеба.
Глава профільного міністерства також поінформував, що обговорив ситуацію зі своїм польським колегою Збіґнєвим Рау. Сторони домовилися відкрито взаємодіяти під час розслідування причин трагедії.
Крім того, разом з українськими експертами на місце падіння ракети приїхав і президент Польщі Анджей Дуда. Він вкотре запевнив, що інцидент стався внаслідок нещасного випадку. Інформацію про це опублікувало офіційне представництво польського президента.
Нагадаємо, влада Польщі оприлюднила нові деталі трагедії в Пшеводові. У розпорядженні польських слідчих є відеозапис, який дозволить відновити хронологію падіння снаряда біля кордону з Україною. Вони стверджують, що українська ракета "промахнулася".
Зазначимо, що на день раніше польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький також оприлюднив деталі розслідування і не відкидав, що Росія могла підлаштувати падіння ракети у Пшеводові, щоб посварити Україну та Польщу. Ракета, що впала, за словами глави уряду Польщі, ймовірно, була на озброєнні ЗСУ, проте Кремль може використати цей інцидент для подальшої пропаганди.