РФ могла підлаштувати падіння ракети, щоб посварити Польщу та Україну, — прем'єр Моравецький

Ракета, що впала, за словами глави уряду Польщі, ймовірно, була на озброєнні ЗСУ, проте Кремль може використати цей інцидент для подальшої пропаганди.

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Росія могла підлаштувати інцидент із ракетним ударом, щоб посварити Польщу та Україну. Таку думку на пресконференції озвучив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Падіння ракети у Пшеводові — позиція влади Польщі

За його словами, ракета, яка потрапила в агропідприємство у селі Пшеводов, була виробництва Радянського Союзу і, ймовірно, була на озброєнні української армії. Водночас, як вважає Моравецький, у цій ситуації не потрібно відкидати можливу провокацію з боку Росії.

У цьому контексті прем'єр-міністр наголосив, що Кремль може використати інцидент із ракетою у селі Пшеводов для подальших пропагандистських дій.

"Завжди треба усвідомлювати, що це все відбувається в умовах жорстокої війни РФ проти України. Отже, РФ, яка поспіхом відступала з Херсона, могла хотіти сконструювати такі події, де атака могла бути одним із додаткових або головних елементів, щоб посварити між собою Польщу та Україну", — продовжив Моравецький під час пресконференції.

Підсумовуючи, прем'єр-міністр Польщі наголосив, що силові відомства країни перебувають у готовності забезпечити безпеку країни, а офіційна Варшава перебуває на постійному зв'язку з керівництвом НАТО та Європейським Союзом.

[ + – ] Падіння ракети у Пшеводові могло бути провокацією Росії

Падіння ракети у Пшеводові — хронологія подій

Увечері, 15 листопада, у польських ЗМІ з'явилася інформація про те, що під час масованого обстрілу України сталося падіння ракети у Пшеводові. Внаслідок інциденту, за словами місцевих журналістів, загинули двоє мирних жителів, які проводили роботи на території зерносушарки.

Падіння ракети у Пшеводові особисто прокоментував президент України Володимир Зеленський. За його словами, Росія тероризуватиме всіх, до кого може дотягнутися, а військова агресія проти Польщі та країн Балтії — питання часу.

Зазначимо, що вночі, 16 листопада, МЗС Польщі офіційно заявило про падіння ракети у селі Пшеводов. Через інцидент біля польсько-українського кордону, під час якого загинули дві людини, дипломатичне відомство викликало посла Російської Федерації для пояснення ситуації.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи інцидент з ракетою в Пшеводові, наголосив, що Північноатлантичний Альянс готовий перекинути додаткові засоби ППО на територію Польщі.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов зі свого боку заявив, що Україна знайшла докази причетності Росії до падіння ракети в селі Пшеводов. За його словами, офіційний Київ просить у Польщі надати доступ до місця інциденту для глибшого вивчення трагедії.