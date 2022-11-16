НАТО готове перекинути засоби ППО на схід після падіння ракети у Польщі, — Столтенберг

Альянс спостерігає за ситуацією і в разі потреби може посилити ППО у Польщі за допомогою наземних, повітряних та морських систем, заявив генеральний секретар Столтенберг.

Related video

У разі потреби НАТО може перекинути додаткові сили протиповітряної оборони (ППО) на схід, зокрема до Польщі. Про це під час брифінгу за підсумками засідання Альянсу в середу, 16 листопада, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За словами генсека Альянсу, під час зустрічі представники країн-членів висловили підтримку Польщі після падіння на її території ракети, внаслідок якої загинуло двоє людей. Водночас Столтенберг зазначив, що під час саміту НАТО у червні цього року союзники домовилися про розширення присутності у східній частині Альянсу.

Генсек НАТО зазначив, що, за попередніми даними, ракета, яка впала в Польщі, є снарядом української системи ППО, проте це не означає, що в інциденті винна Україна, оскільки подія відбулася у той момент, коли Київ захищав себе від масованої ракетної атаки з боку РФ. Водночас Столтенберг підкреслив, що інцидент не має ознак навмисної атаки з боку РФ на територію НАТО.

Відповідаючи на відповідне запитання журналістів, Столтенберг зазначив, що НАТО готова у разі потреби посилити ППО на східному фланзі, зокрема у Польщі, за допомогою систем наземного, повітряного та морського базування.

Також Столтенберг запевнив, що постачання України системами ППО є для організації пріоритетом.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, президент США Джо Байден заявив, що у вівторок, 15 листопада, у польському місті Пшеводов, впала ракета українських сил протиповітряної оборони. Зі свого боку в Офісі президента України підкреслили, що "за ризики, що стрімко зростають, для прикордонних країн" відповідальна тільки російська сторона, оскільки вона розв'язала повномасштабну війну і завдає масованих ракетних ударів по українській території.

Раніше ми писали, що 15 листопада Збройні сили РФ завдали масованого ракетного удару по території України, пошкодивши житлові будинки та об'єкти інфраструктури.