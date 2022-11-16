НАТО готова перебросить средства ПВО на восток после падения ракеты в Польше, — Столтенберг

Альянс наблюдает за ситуацией и в случае необходимости может усилить ПВО в Польше при помощи наземных, воздушных и морских систем, заявил генеральный секретарь Столтенберг.

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НАТО в случае необходимости может перебросить дополнительные силы противовоздушной обороны (ПВО) на восток, в том числе в Польшу. Об этом в ходе брифинга по итогам заседания Альянса в среду, 16 ноября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам генсека Альянса, в ходе встречи представители стран-членов выразили поддержку Польше после падения на ее территории ракеты, в результате которого погибли два человека. В то же время Столтенберг отметил, что в ходе саммита НАТО в июне этого года союзники договорились о расширении присутствия в восточной части Альянса.

Генсек НАТО отметил, что, по предварительным данным, ракета, упавшая в Польше, является снарядом украинской системы ПВО, однако это не означает, что в инциденте виновна Украина, так как происшествие имело место в тот момент, когда Киев защищал себя от массированной ракетной атаки со стороны РФ. В то же время Столтенберг подчеркнул, что инцидент не имеет признаков преднамеренной атаки со стороны РФ на территорию НАТО.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Столтенберг отметил, что НАТО готова в случае необходимости усилить ПВО на восточном фланге, в том числе в Польше, при помощи систем наземного, воздушного и морского базирования.

Также Столтенберг заверил, что снабжение Украины системами ПВО является для организации приоритетом.

Напомним, по данным СМИ, президент США Джо Байден заявил, что во вторник, 15 ноября, в польском городе Пшеводов, упала ракета украинских сил противовоздушной обороны. В свою очередь в Офисе президента Украины подчеркнули, что "за стремительно растущие риски для приграничных стран" ответственна только российская сторона, так как она развязала полномасштабную войну и наносит массированные ракетные удары по украинской территории.

Ранее мы писали, что 15 ноября Вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, повредив жилые дома и объекты инфраструктуры.