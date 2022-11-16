Байден заявил, что в Польше упала ракета украинской ПВО, — Reuters

У Зеленского ответственность за "возрастающие риски для приграничных стран" возложили на Россию. В Минобороны РФ отвергли заявления о причастности к падению ракеты на польской территории.

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Президент США Джо Байден заявил, что во вторник, 15 ноября, в польском городе Пшеводов, упала ракета украинских сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на источник в НАТО.

"Президент США Джо Байден сообщил Группе семи и партнерам по НАТО, что взрыв в Польше был вызван ракетой украинской ПВО", — говорится в публикации.

Ранее агентство указало, что, по словам Байдена, ракета, унесшая жизни двух человек в Пшеводове, вряд ли была выпущена из России.

В свою очередь Министерство обороны РФ сообщило, что 15 ноября Вооруженные силы России не наносили ударов по территории ближе, чем в 35 километрах от польско-украинской границы, а снимки обломков ракеты свидетельствуют о том, что в Пшеводове упал снаряд комплекса ПВО С-300, которые находятся на вооружении Воздушных сил ВСУ.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь заявил, что "за стремительно растущие риски для приграничных стран" ответственна только российская сторона, так как она развязала полномасштабную войну и наносит массированные ракетные удары по украинской территории.

"Время в Европе закрыть небо над Украиной. Ради своей безопасности тоже", — написал Подоляк в своем Twitter.

Отметим, что в вечернем обращении 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский прямо обвинил российскую сторону в ракетном ударе по Польше.

"Бить ракетами по стране НАТО… Это российский ракетный удар по коллективной безопасности", — сказал глава государства.

Напомним, 15 ноября Вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, повредив жилые дома и объекты инфраструктуры. Вечером того же дня стало известно, что на территории Польши, в городе Пшеводов, упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Также мы писали, что в России на фоне сообщений о падении ракеты в Москве силовики задержали польского дипломата — женщину обвинили в содействии контрабанде алкоголя и взяточничестве.