В Москве задержали польского дипломата после попадания ракеты на территорию Польши (видео)

ФСБ утверждает, что гражданка Польши получила взятку в 20 тысяч евро для незаконного провоза алкоголя в Россию.

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Федеральная служба безопасности РФ задержала в Москве гражданку Польши с дипломатическим статусом по подозрению в содействии контрабанде алкоголя на территорию России. Силовики утверждают, что Бокшнайдер Малгожата Эва получила 20 тысяч евро взятки за оформление документов на провоз спиртных напитков. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

По версии следствия, сотрудница международного банка Бокшнайдер получила 20 тысяч евро взятки за подготовку фиктивных документов для освобождения от уплаты таможенного сбора при ввозе алкоголя. Министерство иностранных дел объявило женщину персоной нон грата и потребовало от нее покинуть территорию России в течение недели.

В ФСБ также показали видео, на котором запечатлен момент предполагаемого получения взятки гражданкой Польши. Сразу после того, как женщине передали конверт, ее задержали сотрудники российского силового ведомства.

Помимо этого правоохранители отчитались о выявлении склада хранения контрабандного алкоголя и задержании троих граждан РФ, причастных к организации поставок продукции — изъяты более 40 тонн спиртных напитков общей стоимостью в более 2 млн долларов. Российские следователи начали уголовное производство по статьям о контрабанде алкоголя и сбыте немаркированной продукции.

Ранее Фокус писал, что на территории Польши во время массированного обстрела войсками РФ Украины упали 2 ракеты. В результате погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда в связи с инцидентом решил созвать Совет национальной безопасности. В США уже пригрозили Москве последствиями, если выяснится, что она является виновником попадания ракет на территорию НАТО.

Президент Польши также заявил, что Варшава не имеет точной информации, кто именно запустил ракету, однако наиболее вероятно, что это была ракета российского производства.