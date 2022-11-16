Ракета скорее всего российского производства: Дуда отреагировал на удар по Польше (видео)

По словам польского президента, Варшава пока не имеет точной информации, кто именно запустил ракету. Это выяснится в ходе расследования, в котором возможно примут участие американские специалисты.

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Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал взрыв ракеты в Пшеводуве Люблинского воеводства, в результате которого погибли два человека. Глава государства заявил, что Варшава не имеет точной информации, кто именно запустил ракету, однако наиболее вероятно, что это была ракета российского производства.

Анджей Дуда встретился с журналистами в среду, 16 ноября, после полуночи и прежде всего выразил соболезнования семьям погибших. Затем он сообщил, что провел ряд международных консультаций, в том числе с президентом США Джо Байденом.

По словам Дуды, американский коллега в ходе разговора дал понять, что все положения Североатлантического договора и обязательства альянса остаются в силе. Кроме того Вашингтон предложил Варшаве поддержку в виде американских экспертов, которые помогут провести расследование на месте трагического инцидента.

"Все лидеры, с которыми я разговаривал, заверили меня в поддержке союзников, в соблюдении всех положений договоров НАТО, включая пятую статью. Мы рассмотрим этот вопрос вместе", — отметил польский лидер.

Дуда подчеркнул, что произошедшее было единичным случаем, поэтому президент попросил сохранять спокойствие.

"На данный момент у нас нет четких доказательств того, кто выпустил ракету. Скорее всего, что это была ракета российского производства, но все это еще расследуется", — заявил польский президент.

Также в своей речи Дуда отметил, что у него был телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который заверил его что это была ракета, запущенная с территории Российской Федерации.

Напомним, 15 ноября на территории Польши вблизи украинской границы упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. В связи с этим премьер-министр Матеуш Моравецкий по согласованию с президентом Анджеем Дудой срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал инцидент и заявил, что российский террор не ограничивается границами Украины. Он отметил, что Кремль чувствует свою безнаказанность, поэтому необходимо поставить террориста на место.