Ракета, швидше за все, російського виробництва: Дуда відреагував на удар по Польщі (відео)

За словами польського президента, Варшава поки що не має точної інформації, хто саме запустив ракету. Це з'ясується в ході розслідування, в якому, можливо, візьмуть участь американські фахівці.

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Президент Польщі Анджей Дудапрокоментував вибух ракети у Пшеводуві Люблінського воєводства, внаслідок якого загинуло двоє людей. Глава держави заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, проте найімовірніше, що це була ракета російського виробництва.

Анджей Дуда зустрівся з журналістами в середу, 16 листопада, після опівночі та передусім висловив співчуття сім'ям загиблих. Потім він повідомив, що провів низку міжнародних консультацій, у тому числі з президентом США Джо Байденом.

За словами Дуди, американський колега під час розмови дав зрозуміти, що всі положення Північноатлантичного договору та зобов'язання альянсу залишаються чинними. Крім того, Вашингтон запропонував Варшаві підтримку у вигляді американських експертів, які допоможуть провести розслідування на місці трагічного інциденту.

"Усі лідери, з якими я розмовляв, запевнили мене в підтримці союзників, у дотриманні всіх положень договорів НАТО, включаючи п'яту статтю. Ми розглянемо це питання разом", — зазначив польський лідер.

Дуда підкреслив, що те, що сталося, було поодиноким випадком, тому президент попросив зберігати спокій.

"Наразі ми не маємо чітких доказів того, хто випустив ракету. Швидше за все, що це була ракета російського виробництва, але все це ще розслідується", — заявив польський президент.

Також у своїй промові Дуда зазначив, що в нього була телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським, який запевнив його, що це була ракета, запущена з території Російської Федерації.

Нагадаємо, 15 листопада на території Польщі поблизу українського кордону впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Матеуш Моравецький за погодженням із президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів із питань національної безпеки й оборони.

Президент Володимир Зеленський прокоментував інцидент і заявив, що російський терор не обмежується межами України. Він зазначив, що Кремль відчуває свою безкарність, тож необхідно поставити терориста на місце.