На території Польщі впали 2 ракети РФ, у повітря піднято польські винищувачі, — ЗМІ (фото)

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький за погодженням із президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

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Дві російські ракети впали на території Польщі у місті Пшеводів Люблінського воєводства біля українського кордону. Це сталося під час масованих ракетних ударів по Україні 15 листопада, повідомляє видання Radio Zet.

За інформацією журналістів, ракети впали у зерносушарки. Внаслідок чого двоє людей загинули. На місці працюють поліція, прокуратура та армія.

Тим часом прем'єр-міністр Матеуш Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Офіційний представник уряду Петро Мюллер повідомив журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.

Польське ЗМІ Radio Lublin повідомляє іншу версію подій. У місцевій поліції журналістам розповіли, що інцидент у Пшеводові стався близько 15:40 на перевантажувальних вагах, куди заїжджають трактори з вантажами.

За попередньою інформацією, трактор, який в'їхав на ваги, раптово вибухнув, повідомляється про загибель двох людей.

Тим часом видання Visegrád 24 повідомляє, що польські Військово-повітряні сили підняли в повітря винищувачі з аеродрому Томашів-Любельський. На місце події прибули армія та прокуратура.

Крім того, високопосадовець американської розвідки розповів виданню AP, що російські ракети дійсно перетнули територію Польщі, члена НАТО. Внаслідок чого загинули двоє людей.

Нагадаємо, 15 листопада через масовані удари Росії по Україні Молдова залишилася без електрики. Одну з ліній електропередач, що транспортувала електроенергію до Молдови, відключено в автоматичному режимі.

Раніше, 31 жовтня, на півночі Молдови впала російська ракета, яку збили українські ППО. Постраждалих серед мирного населення немає, а в кількох приватних будинках вибито скло.