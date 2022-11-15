Молдова залишилася без світла через масовані ракетні удари РФ по інфраструктурі України

На сайті енергетичної компанії Moldelectrica зазначається, що Молдова зараз не отримує електроенергії з Румунії. Натомість світло надходить із України.

Related video

На території Молдови спостерігаються проблеми з електрикою на тлі ракетних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України та екстрених відключень світла на всій території країни. Про це пише молдавське видання Moldova Liber.

Повідомляється, що електрику одночасно відключили у Комраті, Чадир-Лунзі та прилеглих селах. Крім того, перебої із подачею електроенергії є у столиці Молдови Кишиневі.

На сайті енергетичної компанії Moldelectrica вказується, що Молдова зараз не отримує електроенергію з Румунії. Натомість світло надходить із України. Судячи з даних на сайті, високовольтна лінія Ісакча – Вулканешти – МДРЕС перестала функціонувати. Це головна ЛЕП, якою до Молдови надходила електроенергія з Румунії.

Що говорять молдавська влада?

Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину розповів, що відключення електрики в країні пов'язані з російськими ударами по українській інфраструктурі. За його словами, одну з ліній електропередач, яка транспортувала електроенергію до Молдови, було відключено в автоматичному режимі.

"Це призвело до масових відключень електроенергії по всій країні. Ці лінії не були пошкоджені, а були автоматично відключені з метою безпеки. Moldelectrica працює над відновленням підключення до електрики", — заявив він.

Нагадаємо, 31 жовтня на території Молдови впала російська ракета, яку збила ППО України. Постраждалих серед мирного населення немає, а в кількох приватних будинках вибито скло.

Президент Молдови Мая Санду заявляла, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в країні. За її словами, Молдова має допомагати Україні, оскільки невідомо, де саме зупиниться Росія у війні, що розв'язана 24 лютого.