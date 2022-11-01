"Використовують невдоволення громадян": РФ намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, — президент

Мая Санду заявила, що Молдова має допомагати Україні, оскільки невідомо, де саме зупиниться Росія у війні, що розв'язана 24 лютого.

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Президент Молдови Мая Санду заявила, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію у країні. За її словами, в Республіці Молдова є сили, які, мабуть, працюють на російські спецслужби. Про це вона розповіла в інтерв'ю румунській журналістці Крістіні Чіляку для Digi 24.

За словами Санду, серед корумпованих груп, які вкрали багато грошей у країни, проросійські партії, які працюють із спецслужбами РФ.

"Ці групи використовують невдоволення громадян, і природно, що люди незадоволені, коли інфляція така висока, коли ціни так зросли. Повторюся, ціни. Тарифи на природний газ в Республіці Молдова зросли в сім разів за останні 12 місяців і вдвічі перевищують тариф, який платить споживач у Румунії", — сказала вона.

Санду сказала румунській журналістці, що проросійські сили намагаються досягти дестабілізації в Молдові. Проте уряд хоче захистити громадян та демократію. За її словами, громадяни мають право протестувати, але не тоді, коли протести організовуються коштом вкрадених "брудних" грошей.

Також президент Молдови сказала, що громадяни та уряд хоче пошани суверенітету.

"Ми хочемо, щоб наш вибір поважали, і наш вибір полягає в тому, щоб побудувати демократичну країну та продовжити наш шлях до Європейського Союзу", — сказала Санду.

При цьому вона заявила, що в Республіці є люди, які зазнають впливу російської пропаганди.

"Бо якщо ми не допоможемо Україні чинити опір, нам цікаво, куди далі піде Російська Федерація. Іде до Дністра, йде до Прута, йде далі", — зазначила Санду.

За її словами, Україна виявила неймовірну мужність у протистоянні з Росією.

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