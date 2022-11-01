Росія хоче повернутися до "зернової угоди": Кремль назвав дві умови

Телефонні контакти Москви та Анкари щодо зернового питання за один день пройшли лініями президентів та МЗС. Реджеп Ердоган наполягає на конструктивній дискусії та звеличує роль Туреччини в цьому питанні.

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Москва озвучила нові умови повернення до "зернової угоди". Київ нібито використав "зерновий коридор" у військових цілях, сказав президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з главою Туреччини Реджепом Ердоганом, повідомили у Кремлі.

Путін звинуватив Україну в ударах по інфраструктурі та кораблям російського Чорноморського флоту в Севастополі, які забезпечували безпеку зернового маршруту.

"Необхідно провести детальне розслідування обставин цього інциденту та отримати від Києва реальні гарантії неухильного дотримання стамбульських домовленостей, зокрема щодо невикористання гуманітарного коридору у військових цілях", — зазначили у Кремлі.

Лише після цього Москва може далі говорити про поновлення роботи чорноморської ініціативи.

Президент РФ розповідав про невиконання другої частини домовленостей — розблокування експорту російської сільгосппродукції та добрив.

"За три місяці дії домовленостей так і не виконано завдання забезпечення доставлення продовольства в пріоритетному порядку країнам, які найбільше цього потребують. Росія готова безплатно постачати в Африку зерно і добрива", — обіцяє російське керівництво.

МЗС Росії перейнялося "зерновою угодою"

Варто зазначити, що 1 листопада активні контакти з Туреччиною проходили лінією МЗС Росії. Голова міністерства Сергій Лавров дзвонив турецькому колезі Мевлюту Чавушоглу та просив отримати гарантії для чорноморської зернової ініціативи.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін зустрічався з турецьким послом Мехметом Самсарою. Російський чиновник, як Путін та Лавров, вимагав гарантій від України.

Ердоган у розмові з Путіним намагався наголошувати на ролі Туреччини у вирішенні проблеми зі стамбульськими угодами про вивезення зерна з України. Турецький лідер упевнений у налагодженні комунікацій між усіма учасниками угоди.

Якщо Україна, країни Заходу та Москва вирішать зернову кризу в конструктивному діалозі, тоді можна буде говорити про повернення до мирних переговорів, зазначив Ердоган.

Нагадаємо, що з 2 листопада рух суден у рамках "зернової ініціативи" припиняється на невизначений час. До цього ООН, Туреччина та Україна погодили план проходження коридором для 16 кораблів, які стоять у водах Туреччини.

Росія вийшла із "зернової угоди" 29 жовтня через атаку на військово-морську базу в окупованому Севастополі. Кремль пояснив рішення неможливістю гарантувати безпеку проходження судів гумкоридором.