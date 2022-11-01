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Світ Експорт зерна з України

Росія хоче повернутися до "зернової угоди": Кремль назвав дві умови

Реджеп Ердоган, Володимир Путін, президент Росії, президент Туреччини
Фото: РИА Новости | Путін звинуватив Україну в ударах по інфраструктурі Чорноморського флоту

Телефонні контакти Москви та Анкари щодо зернового питання за один день пройшли лініями президентів та МЗС. Реджеп Ердоган наполягає на конструктивній дискусії та звеличує роль Туреччини в цьому питанні.

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Москва озвучила нові умови повернення до "зернової угоди". Київ нібито використав "зерновий коридор" у військових цілях, сказав президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з главою Туреччини Реджепом Ердоганом, повідомили у Кремлі.

Путін звинуватив Україну в ударах по інфраструктурі та кораблям російського Чорноморського флоту в Севастополі, які забезпечували безпеку зернового маршруту.

"Необхідно провести детальне розслідування обставин цього інциденту та отримати від Києва реальні гарантії неухильного дотримання стамбульських домовленостей, зокрема щодо невикористання гуманітарного коридору у військових цілях", — зазначили у Кремлі.

Лише після цього Москва може далі говорити про поновлення роботи чорноморської ініціативи.

Президент РФ розповідав про невиконання другої частини домовленостей — розблокування експорту російської сільгосппродукції та добрив.

"За три місяці дії домовленостей так і не виконано завдання забезпечення доставлення продовольства в пріоритетному порядку країнам, які найбільше цього потребують. Росія готова безплатно постачати в Африку зерно і добрива", — обіцяє російське керівництво.

МЗС Росії перейнялося "зерновою угодою"

Варто зазначити, що 1 листопада активні контакти з Туреччиною проходили лінією МЗС Росії. Голова міністерства Сергій Лавров дзвонив турецькому колезі Мевлюту Чавушоглу та просив отримати гарантії для чорноморської зернової ініціативи.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін зустрічався з турецьким послом Мехметом Самсарою. Російський чиновник, як Путін та Лавров, вимагав гарантій від України.

Ердоган у розмові з Путіним намагався наголошувати на ролі Туреччини у вирішенні проблеми зі стамбульськими угодами про вивезення зерна з України. Турецький лідер упевнений у налагодженні комунікацій між усіма учасниками угоди.

Якщо Україна, країни Заходу та Москва вирішать зернову кризу в конструктивному діалозі, тоді можна буде говорити про повернення до мирних переговорів, зазначив Ердоган.

Нагадаємо, що з 2 листопада рух суден у рамках "зернової ініціативи" припиняється на невизначений час. До цього ООН, Туреччина та Україна погодили план проходження коридором для 16 кораблів, які стоять у водах Туреччини.

Росія вийшла із "зернової угоди" 29 жовтня через атаку на військово-морську базу в окупованому Севастополі. Кремль пояснив рішення неможливістю гарантувати безпеку проходження судів гумкоридором.