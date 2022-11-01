"Зерновий коридор" у Чорному морі тимчасово припиняє діяти, — ООН

З моменту виходу Росії із "зернової угоди" через гуманітарний коридор до українських портів пройшло 17 суден, зокрема два стали під завантаження.

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За три дні, що пройшли після виходу Росії із "зернової угоди", гуманітарним коридором у Чорному морі в обох напрямках пройшли 17 суден, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

За його даними, 1 листопада з портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшли ще три судна, які доставлять 85 тис. тонн української агропродукції до Африки та Європи. Також українські порти прийняли два танкери, які завантажаться олією для Йорданії та Румунії.

У міністерстві зазначили, що ООН та Туреччина збільшили кількість інспекційних груп до 10. Завдяки цьому вдалося скоротити "пробку", в якій опинилися судна через спроби росіян блокувати проведення інспекцій у протоці Босфор.

В результаті 31 жовтня Спільний координаційний центр (СКЦ) перевірив 46 суден з 1,7 млн ​​тонн української агропродукції, які вже вирушили до портів призначення. Черга із суден, які чекають на інспекцію в Босфорі, скоротилася до 147 як на вихід, так і на вхід.

У Мінінфраструктурі наголосили, що за три місяці реалізації "Зернової ініціативи" з України на 422 судах вивезли близько 10 млн тонн агропродукції. За цей час експортні показники могли б бути на 30-40% більшими, якби Росія не чинила перешкод.

Водночас пресслужба СКЦ повідомила, що делегації України, Туреччини та ООН домовилися не планувати будь-який рух суден у рамках "зернової ініціативи" на 2 листопада. У СКЦ зазначили, що це тимчасово.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія оголосила про вихід із "зернової угоди". Приводом стала атака на військово-морську базу росіян в окупованому Севастополі. Росіяни попередили, що не можуть гарантувати безпеку суден, які пройдуть гуманітарним коридором.

Вже 30 жовтня стало зрозуміло, що погрози РФ вирішили проігнорувати: ООН, Туреччина та Україна погодили 31 жовтня план проходження коридором для 16 суден, що перебувають у турецьких водах. Росію лише повідомили про це, а гарантом безпеки фактично виступила Туреччина. При цьому турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган намагається переконати свого російського колегу Володимира Путіна повернутися до виконання угоди, щоб не допустити продовольчої кризи.