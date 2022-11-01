"Потрібний конструктивний підхід": Ердоган поговорив з Путіним про вирішення зернової кризи

Президент Туреччини провів телефонну розмову з главою Кремля. Ердоган висловив сподівання, що сторони "налагодять співпрацю" для вирішення ситуації із транспортуванням зерна з України.

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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Вони обговорили ситуацію із зерновою угодою та вивезення зерна з українських портів Чорним морем. Про це повідомляє турецька агенція Anadolu з посиланням на пресслужбу президента.

Як уточнюється, під час розмови лідери двох держав обговорили події щодо війни Росії проти України.

Ердоган, зокрема, заявив, що Туреччина намагається вирішити проблеми, пов'язані з виконанням Стамбульської угоди щодо постачання зерна (так звана зернова угода).

Президент Туреччини висловив упевненість, що усі сторони зможуть налагодити комунікацію.

За словами Ердогана, якщо Україна, західні партнери та Росія зможуть вирішити зернову кризу за допомогою "конструктивного підходу", то це дозволить Києву та Москві повернутися до питання мирних переговорів.

Нагадаємо, Росія заявила, що не має наміру виконувати угоди про прохід кораблів через зерновий коридор і вважає Чорне море зоною бойових дій. У Москві кажуть, що не дозволять суднам проходити без огляду.

30 жовтня стало відомо, що РФ заблокувала 218 суден із зерном із України, які виходили з портів у рамках домовленостей. Водночас Київ не порушив жодного із пунктів ініціативи.

Заразом ООН вважає зернову угоду чинною, незважаючи на погрози Росії.