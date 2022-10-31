"Нічим не зобов'язані": Росія хоче взятися за пропуск суден зерновим коридором

Василь Небензя назвав Чорне море зоною бойових дій. Москва не дозволить суднам проходити без огляду й збирається перевіряти всі суховантажі із зерном.

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Росія відмовилася виконувати укладені без участі угоди про проходження кораблів через зерновий коридор у Чорному морі. Про це заявив російський представник в ООН Василь Небензя, повідомляє агентство "РИА Новости".

"Виходимо з того, що укладена між Росією, Туреччиною та Україною із запевненням ООН 22 липня "чорноморська ініціатива" без нас виконуватися не повинна. Вжиті без нашої участі рішення та заходи ні до чого нас не зобов'язують", — цитують його пропагандисти.

На думку Небензі, Чорне море залишається зоною бойових дій. Росія не дозволить суднам проходити без огляду й самостійно контролюватиме суховантажі, пропущені спільним координаційним центром без погодження, сказав він.

Москва незабаром збирається деталізувати висновки та підходи до реалізації зернової угоди, зауважив російський представник.

Москва здивована вибухами в Севастополі

Василь Небензя звинуватив війська України в атаці на кораблі Чорноморського флоту й заявив, що це ставить хрест на гуманітарному вимірі зернової угоди.

Київ, за його оцінкою, порушив стамбульські домовленості від 22 липня та "використовував зерновий коридор у військово-диверсійних цілях".

[ + – ] Небензя звинуватив війська України в атаці на кораблі Чорноморського флоту Фото: Скриншот

Росія побачила спроби "штучно форсувати" огляд суден у межах зернової угоди. Москва здивована, що в ООН не засудили атаки на кораблі Чорноморського флоту, зазначив постпред.

"Керівництво ООН не тільки не засудило, але навіть не висловило занепокоєння… Секретаріат ООН спочатку оперативно перекваліфікував зернову угоду з гуманітарної на комерційну, а тепер заплющує очі на її використання у військових цілях", — заявив він.

Небензя вважає, що заяви Заходу про загрозу продовольчої безпеки від дій РФ — це "спроба перекласти з хворої голови на здорову".

Знайшли привід для "голодних ігор" — позиція України щодо виходу РФ із зернової угоди

У Києві кажуть, що Україна вимушено зупинила вивіз зерна через вихід Росії із зернової угоди. З українського порту 30 жовтня мало вийти судно IKARIA ANGEL із 40 тис. тонн зерна. Вантаж призначався для Ефіопії в межах Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначав, що Росія знайшла привід для "голодних ігор". Вихід Москви з чорноморської ініціативи, за його словами, був прогнозованим та очікуваним.

РНБО України називають звинувачення Міноборони РФ про нібито запуск безпілотників по Севастопольській бухті "параноїдальним маренням".