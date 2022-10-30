Експорт зернових з України неможливий через дії Росії, — Кубраков

З українського порту не зміг вийти корабель, завантажений зерном через вихід Росії з "зернових угод".

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Україна була змушена зупинити вивіз зерна зі своїх портів через те, що РФ вийшла із "зернових угод". Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Twitter.

За його словами, 30 жовтня з одного з портів України мав вирушити корабель "IKARIA ANGEL", на борту якого знаходиться 40 000 тонн українського зерна.

Це зерно в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН мало бути доставлене до Ефіопії, адже там критична ситуація із продовольством і країна перебуває на межі голоду.

"Але через блокування "зернового коридору" Росією експорт неможливий", — написав Кубраков.

Нагадуємо, що Україна підписала тристоронню угоду про "зерновий коридор" через Чорне море ще наприкінці липня цього року в Стамбулі, Туреччина. Згідно з цим договором, кілька українських портів мають бути розблоковані Росією, щоб дати можливість експортувати з України зерно та іншу аграрну продукцію. Перший корабель із продовольством вийшов із одеського порту 1 серпня цього року.

Але як уже писав Фокус, 29 жовтня, Росія заявила про вихід із "зернової угоди". У Міноборони Росії заявили, що більше не братимуть участі в експорті українського зерна через атаку на кораблі ЧФ Росії, яка сталася того ж дня. У цьому нападі РФ звинуватила Україну.

Як уже писав Фокус, згідно з розслідуванням групи GeoConfirmed, щонайменше три російські кораблі вразили безпілотники в бухті Севастополя.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що РФ знайшла привід для того, щоб влаштувати "голодні ігри". Він закликав країни світу вимагати від Росії повернутись до укладеної угоди про безперешкодне відправлення українського зерна за кордон.

Також Фокус писав про те, що Росія може підірвати кораблі із зерном та бомбардувати українські порти.

Як уже писав Фокус, Росія готувала ґрунт під скасування зернової угоди останній місяць.