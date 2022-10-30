Экспорт зерновых из Украины невозможен из-за действий России, - Кубраков

Из украинского порта не смог выйти корабль, загруженный зерном из–за выхода России из "зерновых соглашений".

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Украина была вынуждена остановить вывоз зерна из своих портов из-за того, что РФ вышла из "зерновых соглашений". Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Twitter.

По его словам, 30 октября, из одного из портов Украины должен был отправиться корабль "IKARIA ANGEL", на борту которого находится 40 000 тонн украинского зерна.

Это зерно в рамках Всемирной продовольственной программы ООН должно было быть доставлено в Эфиопию, ведь там критическая ситуация с продовольствием и страна находится на грани голода.

"Но из-за блокирования "зернового коридора" Россией экспорт невозможен", — написал Кубраков.

Напоминаем, что Украина подписала трехсторонний договор о "зерновом коридоре" через Черное море еще в конце июля этого года в Стамбуле, Турция. Согласно этому договору несколько украинских портов должны быть разблокированы Россией, чтобы дать возможность экспортировать из Украины зерно и другую аграрную продукцию. Первый корабль с продовольствием вышел из одесского порта 1 августа этого года.

Но как уже писал Фокус, 29 октября, Россия заявила о выходе из "зернового соглашения". В Минобороны России заявили, что больше не будут участвовать в экспорте украинского зерна из-за атаки на корабли ЧФ России, которая произошла в то же день. В этом нападении РФ обвинила Украину.

Как уже писал Фокус, согласно расследованию группы GeoConfirmed, минимум три российских корабля поразили беспилотники в бухте Севастополя.

Напоминаем, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РФ нашла повод для того, чтоб устроить "голодные игры". Он призвал страны мира потребовать от России вернуться к заключенному соглашению об беспрепятственной отправке украинского зерна за рубеж.

Также Фокус писал о том, что Россия может взорвать корабли с зерном и бомбить украинские порты.

Как уже писал Фокус, Россия готовила почву под отмену зернового соглашения последний месяц.