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Мнения Российско-украинская война

Бедный Эрдоган, твой выход. Россия выходит из зерновой сделки

"Считать, что выход России из зерновой сделки — это следствие атаки на Севастополь сродни одноклеточной логике "дроны в Киеве — в ответ за крымский мост". Россия готовила почву под отмену зернового соглашения последний месяц". Мнение.

Анна Ковальчук
Анна Ковальчук
Журналистка
eye 894
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Реджеп Эрдоган, президент Турции, которая вместе с ООН была гарантом зерновой сделки с Россией
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Ну что, все видели, что соседская обиженка РФ вышла из зерновой сделки. Считать, что это следствие атаки на Севастополь сродни одноклеточной логике "дроны в Киеве — в ответ за крымский мост".

Это так не работает. Упырь творит дичь, потому что он упырь, дополнительных стимулов ему не нужно.

Даже если это наши е*нули лоханки (молодцы), и никакой это не стратегический самострел, на судьбу зерновой сделки это радостное событие никак повлиять не могло.

Россия готовила почву под отмену зернового соглашения последний месяц. Заместитель болотного постпреда при ООН всем желающим прямо говорил, что они не продлят зерновую сделку.

До 19 ноября (это официальный срок действия стамбульского меморандума), скорее всего, мы еще сможем вывозить зерно, текущие корабли, застрявшие на комиссии, уйдут. А после — нет.

Новость, конечно, хуже некуда, экспортировать зерно нам надо, но у нас еще есть железная дорога, Дунай и чувство внутреннего превосходства. Плюс мировые цены на зерно все равно низкие, а зимой навигация не сказать чтоб слишком активная.

Пока нам надо будет с весенней посевной определяться, по морскому экспорту как-то разрулится (мое мотто по жизни). Болотная формулировка "приостанавливает" открывает возможности для переговоров и торгов.

Бедный Реджеп Эрдоган.

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