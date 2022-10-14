Что с ценой на яйца и будут ли они дороже 70 гривен

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Яичный цикл построен таким образом, что в марте производители покупают или сами выращивают цыплят, которые к сентябрю превращаются в куриц и начинают неистово нестись нам на радость. В марте вы сами знаете, что тут было, малеха не до цыплят, осенью мы не досчитались несушек и вот оно аукнулось.

Плюс оккупация и несколько выведенных из операционки предприятий, в том числе Чернобаевка. Всего выпало около пятой части мощностей.

Плюс сезон. Курка, грязная девчонка, любит делать ЭТО при свете дня, нет солнышка — нет яиц, так что сокращение светового дня решает. Большим промышленным предприятиям, конечно, пофиг, что там за окном — у них, как в казино, вечный полдень, подсветят, но тут — привет, цена на электроэнергию и привет, веерные отключения.

Ну и чисто психологический фактор. Низкие цены летом, с которыми сейчас идет сравнение, были сами по себе нездоровыми и как базу воспринимать их нельзя, хоть и хочется. Если смотреть на перспективу, то уровень 20 грн за десяток яиц — это сильно хуже для отрасли, чем нынешние 60 грн за десяток для нас.

Хотят ли производители малеха навариться за все свои страдания? Несомненно. И надо дать возможность им это сделать, так как если они по году не выйдут хотя бы в ноль, то дальше будет сильно дороже.

Хорошая новость в том, что больше расти не должно. На фото вверху навскидку 70 гривен.

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