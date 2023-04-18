Аграрная блокада. Как Украина потеряла свои экспортные шансы и на кого теперь надеяться
"Почти год у нас был ресурс особого отношения, замешанного на восхищении героизмом и повестке. Этот ресурс куплен очень дорого — кровью людей. Почти год мы этот героический ресурс эксплуатировали. Но как и любой ресурс, он исчерпаем. И он исчерпан". Мнение
Ну, все. Пасху отпраздновали, теперь поговорим о вещах неприятных.
Прям скажем, о п…ц вещах поговорим.
Опять же, матом уже можно, а без него на эту тему никак.
Как вы наверняка знаете, пока мы тут красили яйца, Польша (все равно братюни — ред.) ввела официальный запрет на импорт практически нашей аграрной группы, а также запретила ее транзит.
Спустя 24 часа такое же решение приняла и Венгрия.
Сегодня Словакия.
Болгария находится "в процессе изучения вопроса", но мы догадываемся.
Важно понимать, что мы сейчас в плане доступа на европейский рынок находимся в положении ХУЖЕ, чем было до эскалации 24 февраля.
Если раньше мы попадали только под тарифные ограничения, то теперь несколько стран Евросоюза в одностороннем порядке просто ввели прямой запрет на импорт наших аграрных категорий.
Соглашение об Ассоциации?
Нет, не слышали.
Отдельно доставляет, что запрет херанули сразу после отъезда нашей делегации из Польши, что в переводе с дипломатического можно трактовать как "разговаривать не с кем", но мы здесь собрались люди лояльные. Пожелаем успехов в дальнейших начинаниях.
Бан введен до 30 июня — но это не значит, что 1.07 все поедет.
Это режим экономической тишины, чтобы к началу нового сезона разработать новые правила экспорта украинского зерна. И они, эти правила, нам очень не понравятся.
Отмечу, что пока Румыния не ввела запрет на транзит, и Констанца в доступе, это *голосом Масяни* еще не пипец, но шанс на то, что такой бан на месячишко будет введен, чтобы позволить разгрузить местные рынки зерна, не равен нулю.
Если это случится, то цена у нас упадет, а мировая, возможно, даже укрепится. В выигрыше будут глобальные игроки, которые сумели сформировать резерв украинского зерна за пределами Украины (а такие есть) и теперь его реализуют с премией. Наши фермеры в это время займутся тем, что подсчитают убытки и, возможно, подадут на банкротство.
Так что ж за х…ня такая случилась, нормально же общались.
Первый шаг к исцелению — признание своих ошибок.
Были ли основания говорить о наплыве украинского продукта, который сбывали в Польше, вместо честного транзита? Да.
Виню ли я наш бизнес, который предпочел заработать не 5%, а условные 10? Ни секунду.
Но у нас же есть (точнее должен быть) разводящий, который балансирует интересы и учитывает риски, в идеале — на опережение. И вот тут у меня вопросики.
Глобальная причина европейского аграрного демарша, по моему скромному мнению, в следующем.
Почти год у нас был ресурс особого отношения (не путать с "нам все должны"), замешанного на восхищении героизмом и повестке. Этот ресурс куплен очень дорого — кровью людей в те первые дни февраля-марта 2022, которые не приняли, казалось бы, предопределенный вариант развития событий и оказали сопротивление.
К появлению этого ресурса Государство не имеет никакого отношения — в это время, как мы недавно выяснили, оно формировало бронепоезд для эвакуации Кабмина.
Почти год мы этот героический ресурс эксплуатировали.
Но как и любой ресурс, он исчерпаем.
И он исчерпан.
А вот здесь началась бюрократическая работа, рынок, неизбежные компромиссы, где каждый за себя, и настала очередь Государства проявить себя.
Результат мы видим на табло.
Также мы видим официальную реакцию на этот результат.
"Ми шкодуємо".
Ну слава богу, а мы-то опасались, что радуетесь.
Я искренний сторонник тезиса "критикуя — предлагай".
Так что сейчас Анечка вам расскажет, что нужно делать.
Треба молитися.
Треба молитися, чтоб старик Эрдоган в мае выиграл выборы.
Да, автократ, да, вопросы к соблюдению прав меньшин, но этот несимпатичный человек — гарант нашего морского экспорта.
Если он проиграет выборы — то шансы на пересмотр зерновой сделки возрастают в разы. Или вы думали, почему соседи так настаивали именно на 60 днях, которые наши мужественные страусы упорно трактуют как 120. Но бизнес, который обычно поумнее любого чиновника, все считал правильно — порты принимают зерно строго до 15 мая.
И если б наши власти хотели принести реальную пользу, они бы сейчас в Стамбуле или Кайсери раздавали листовки "Голосуй за Реджепа" и "С детства за Эрдогана". Всяко больше толку.Важно