Украина — не утопленник. Почему претензии президента Польши Дуды грубы и беспочвенны

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Давайте, пожалуйста, без перекладывания ответственности за польские "мы_можем_творить_что_вздумается_а_вы_будьте_благодарны" лозунги на нашу аграрочку.

Никого еще обращение в ВТО не оскорбляло и оскорбить не может.

Организация для того, в частности, и создана — чтобы выступать арбитром, если две или больше стран не могут между собой договориться. Члены ЕС оттуда вообще не вылазят — рекордсмены по поданным искам, сразу после Штатов.

Мы выбрали самый цивилизованный путь, что не так-то?

Право на поставки зерна из Украины в ЕС — это не ОДОЛЖЕНИЕ.

Это прописано в Соглашении об Ассоциации. Именно оно, довоенное, и нарушается.

Право на поставки украинского зерна прописаны в Соглашении об ассоциации с ЕС Фото: kievvlast.com.ua

Да, есть квоты — так давайте их обсудим, но вообще, рынок никогда еще не потреблял больше, чем ему нужно. За 4 месяца отсутствия украинского товара не сказать, чтоб в счастливых оградившихся странах цены на зерно сильно подросли.

Закрыть в одностороннем порядке рынок — это незаконно и противоречит принципам ЕС. Если каждая страна будет так беспределить по своему усмотрению, то какой же это "союз"?

Так какие у нас были варианты?

Утереться?

Мы не терпилы.

Максимально корректно все сделали.

В отличие от людей, которые сравнивают мою страну с утопленником, от которого надо поскорее отцепиться. Мы тут неплохо плаваем, попутно отстреливаясь и удерживая на горбу мешки с зерном.

Заявление о прекращении с 2024 льгот для украинских беженцев — на 99% политически-предвыборное.

Но тезис о том, как наши незаменимые поднимают экономику стран, в которые соизволили прибыть, и наполняют их бюджет налогами, оно подвергает серьезному испытанию. Ну, то ли еще будет.

Резюмируя: все правильно наши сделали, а это, прям скажем, не часто бывает.

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