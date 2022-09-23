Что должно быть в доме на случай отсутствия света: готовимся к блекауту
"В странах, которым повезло с соседями, осень и резкое похолодание — это повод обновить гардероб и спланировать зимние каникулы. У нас же это время для участившихся прений "ну что, как к зиме готовишься?" Тут главное — найти человека с опытом. Делюсь рекомендациями". Мнение.
Мы . Мы из Украины
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Девочка из Луганска недавно рассказывала свой повторный модус операнди, благодаря которому вовремя оказалась из Киева на западе Украины: "Выезжать сразу, а то будет поздно. В пригороды ни в коем случае не ехать — тю, а вы что, не знали?" Нет, не знали.
Сейчас все стали умнее, и/или как минимум приняли, что возможно абсолютно всякое. И у всех (?) есть друзья и знакомые, которые пережили оккупацию в тех самых условиях, к которым мы готовимся — без света, тепла, воды и часто еды.
Большинство были в частных домах, но даже тем, кто собирается зимовать на Оболоне, можно из этой практики много полезного почерпнуть. Делюсь.
Немного личных вводных: во всех квартирах — электрика. От нее свет, плита, холодильник, вода, отопление — в общем, все яйца в одной ракетоуязвимой корзине. Рядом бюветы, подкачка — ручником.
Значит, по данным повидавших всякое жителей окрестностей Мощуна, очень пригодится:
- Портативная (туристическая) газовая плита
- Хлопья формата быстрых завтраков и любые их производные, не требующие высоких энергозатрат для приготовления
- Хлебцы
- Безглютеновый хлеб — много польского производства, он удобно индивидуально упакован и долго держится без потери качества
- Гематоген (обязательно)
- Аскорбинки и прочие витамины, в частности спирулина
- Шоколад
- Чаи в ассортименте
- Консервы, в том числе овощные. "Верес" и их лечо рулят, если накидать в распаренные хлопья (см. выше)
- Сухофрукты
- Мед
- Влажные салфетки — ими, если что, можно и посуду протереть.
Понятно, что к долгосрочному блекауту не подготовишься — так, чисто пару дней переждать, пока резервное наладят. Да и я, честно говоря, не думаю, что будет прям энергетический пиз*ец. Ну, точнее будет, но какой-то другой. Но февралем доказано, что я плохой провидец.Важно