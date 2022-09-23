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Мнения Российско-украинская война

Что должно быть в доме на случай отсутствия света: готовимся к блекауту

"В странах, которым повезло с соседями, осень и резкое похолодание — это повод обновить гардероб и спланировать зимние каникулы. У нас же это время для участившихся прений "ну что, как к зиме готовишься?" Тут главное — найти человека с опытом. Делюсь рекомендациями". Мнение.

Анна Ковальчук
Анна Ковальчук
Журналистка
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свеча, свечка, блекаут, счетчик, нет света, темень
Честно говоря, не думаю, что будет прям энергетический пиз*ец. Ну, точнее будет, но какой-то другой. Поэтому готовимся
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Девочка из Луганска недавно рассказывала свой повторный модус операнди, благодаря которому вовремя оказалась из Киева на западе Украины: "Выезжать сразу, а то будет поздно. В пригороды ни в коем случае не ехать — тю, а вы что, не знали?" Нет, не знали.

Сейчас все стали умнее, и/или как минимум приняли, что возможно абсолютно всякое. И у всех (?) есть друзья и знакомые, которые пережили оккупацию в тех самых условиях, к которым мы готовимся — без света, тепла, воды и часто еды.

Большинство были в частных домах, но даже тем, кто собирается зимовать на Оболоне, можно из этой практики много полезного почерпнуть. Делюсь.

Немного личных вводных: во всех квартирах — электрика. От нее свет, плита, холодильник, вода, отопление — в общем, все яйца в одной ракетоуязвимой корзине. Рядом бюветы, подкачка — ручником.

Значит, по данным повидавших всякое жителей окрестностей Мощуна, очень пригодится:

  • Портативная (туристическая) газовая плита
  • Хлопья формата быстрых завтраков и любые их производные, не требующие высоких энергозатрат для приготовления
  • Хлебцы
  • Безглютеновый хлеб — много польского производства, он удобно индивидуально упакован и долго держится без потери качества
  • Гематоген (обязательно)
  • Аскорбинки и прочие витамины, в частности спирулина
  • Шоколад
  • Чаи в ассортименте
  • Консервы, в том числе овощные. "Верес" и их лечо рулят, если накидать в распаренные хлопья (см. выше)
  • Сухофрукты
  • Мед
  • Влажные салфетки — ими, если что, можно и посуду протереть.

Понятно, что к долгосрочному блекауту не подготовишься — так, чисто пару дней переждать, пока резервное наладят. Да и я, честно говоря, не думаю, что будет прям энергетический пиз*ец. Ну, точнее будет, но какой-то другой. Но февралем доказано, что я плохой провидец.

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