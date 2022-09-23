Что должно быть в доме на случай отсутствия света: готовимся к блекауту

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Девочка из Луганска недавно рассказывала свой повторный модус операнди, благодаря которому вовремя оказалась из Киева на западе Украины: "Выезжать сразу, а то будет поздно. В пригороды ни в коем случае не ехать — тю, а вы что, не знали?" Нет, не знали.

Сейчас все стали умнее, и/или как минимум приняли, что возможно абсолютно всякое. И у всех (?) есть друзья и знакомые, которые пережили оккупацию в тех самых условиях, к которым мы готовимся — без света, тепла, воды и часто еды.

Большинство были в частных домах, но даже тем, кто собирается зимовать на Оболоне, можно из этой практики много полезного почерпнуть. Делюсь.

Немного личных вводных: во всех квартирах — электрика. От нее свет, плита, холодильник, вода, отопление — в общем, все яйца в одной ракетоуязвимой корзине. Рядом бюветы, подкачка — ручником.

Значит, по данным повидавших всякое жителей окрестностей Мощуна, очень пригодится:

Портативная (туристическая) газовая плита

Хлопья формата быстрых завтраков и любые их производные, не требующие высоких энергозатрат для приготовления

Хлебцы

Безглютеновый хлеб — много польского производства, он удобно индивидуально упакован и долго держится без потери качества

Гематоген (обязательно)

Аскорбинки и прочие витамины, в частности спирулина

Шоколад

Чаи в ассортименте

Консервы, в том числе овощные. "Верес" и их лечо рулят, если накидать в распаренные хлопья (см. выше)

Сухофрукты

Мед

Влажные салфетки — ими, если что, можно и посуду протереть.

Понятно, что к долгосрочному блекауту не подготовишься — так, чисто пару дней переждать, пока резервное наладят. Да и я, честно говоря, не думаю, что будет прям энергетический пиз*ец. Ну, точнее будет, но какой-то другой. Но февралем доказано, что я плохой провидец.

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