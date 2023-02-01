Лук за 500 гривен! Почему на Филиппинах обычный лук превратился в самый дефицитный товар

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Незламний народе найсміливішої країни с яйцами по 17, мы не одиноки в своей беде. На Филиппинах рекордно подорожал лук. Не просто подорожал, а сейчас является самым дорогим в мире. Килограмм в рознице стоит почти 13 долларов, или около 500 грн!

Это в три раза дороже, чем курятина, на 50% дороже свинины и превышает уровень минимальной заработной платы на Филиппинах за полный рабочий день.

Кризис был усугублен скоростью нарастания (цены взлелетели в шесть раз буквально за 4 месяца) и стабильно высоким спросом, так как лук очень активно используют в местной кухне, это чуть ли не базовый ингридиент для соусов.

В ресторанах висят объявления, что блюда с использованием лука ограничены.

Херанула инфляция — самая высокая за 14 лет, в декабре рост потребительских цен составил 8,1%.

Рост цен, как объясняют местные чиновники, "происходит из-за сил, неподвластных индивидуальному контролю" — проблемы с цепочками поставок, резкое изменение климата, ну и не уродило (были шторма).

Предлагаю и нам использовать такие красивые формулировки, когда опять на топ-уровне кто-то что-то спи*дит. "Силы, неподвластные индивидуальному контролю".

Плюс экономика Филиппин восстанавливается (я была не в курсе, что она падала) и это стимулирует спрос.

Также есть версия, что кризис рукотворный — "преступный синдикат припрятал запасы лука" (это цитата), в настоящее время ведется следствие.

Емкость рынка оценивается в 17- 22 тыс. тонн в месяц. Импорт кажется логичным выходом, но пока он развернется, то на рынок поступит собственный урожай (смена сезона там в марте) и завозной продукт приведет к затовариванию и обвалит цену.

Ошалевшее филиппинское правительство ввело ценовые ограничения на уровне 4,2 долл (что тоже неслабо), но на него все кладут и продают по рыночной.

Как всегда бывает в таких случаях, расцвела контрабанда.

Лук прячут в выпечке, муке, недавно тормознули партию белого (лука) на 309 тыс. долл в пакетах, якобы содержащих одежду.

40 кг лука изъяли у членов экипажа Филиппинских авиалиний, которые пытались везти его в багажных сумках. Philippine Airlines признала инцидент.

В Эмиратах, где очень большая филиппинская диаспора, лук стоит 2 дирхама против 40 в эквиваленте на родине. Поэтому теперь овощ лучший сувенир для родственников.

"Лук — это новый шоколад". Луковый туризм стал таким массовым, что посольство в ОАЭ от имени аграрного атташе выпустило разъяснение, что на ввоз лука и вообще любой аграрной байды даже для личных целей нужно получить карантинный сертификат, хватит бесконтрольно таскать овощи через границу.

В теории на такой сертификат можно податься, но даже в этом случае ОАЭ не аккредитованы для экспорта лука на Филиппины. К многочисленным нарушителям лояльны — никого не штрафуют, но лук конфискуют.

В общем, махорошие, у нас конечно в продуктовых кризисах тоже есть кое-какой опыт, но похоже тут нам утерли нос.

[ + – ] На фото — реально существующая филиппинская невеста с подружками с букетом из лука

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